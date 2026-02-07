¡Hola !

Cine al aire libre para las noches de febrero en Montevideo

En Ciudad Vieja y Punta Carretas, el Centro Cultural de España y el Museo Zorrilla organizan un ciclo de cine al aire libre

MAU_2444

FOTO

Mauricio Rodríguez
Directora del CCE Paula Olivares Murcia y coordinadora del Museo Zorrilla Micaela Villalba.

Directora del CCE Paula Olivares Murcia y coordinadora del Museo Zorrilla Micaela Villalba.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Catalina Gigena, Camille Sansberro, Lucía Vázquez y Anouk Le Berre.

Catalina Gigena, Camille Sansberro, Lucía Vázquez y Anouk Le Berre.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Estefani Gebrail y Marcelo Melgar.

Estefani Gebrail y Marcelo Melgar.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Daniel Supervielle y Magdalena Silvera.

Daniel Supervielle y Magdalena Silvera.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pilar y Virginia Zarauz.

Pilar y Virginia Zarauz.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Jimena Fradl, Paula Collazzi y Lucía Cisneros.

Jimena Fradl, Paula Collazzi y Lucía Cisneros.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mauro Ortega y Valentina Machado.

Mauro Ortega y Valentina Machado.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Sylvia de Lemos, Susana de Lemos y Laura Jardi.

Sylvia de Lemos, Susana de Lemos y Laura Jardi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Nilda Torrano, Carlos Fernández, Norma Spera y Alejandra Pereyra.

Nilda Torrano, Carlos Fernández, Norma Spera y Alejandra Pereyra.

FOTO

Mauricio Rodríguez
MAU_2446

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El Centro Cultural de España (CCE) y el Museo Zorrilla proponen Horizontes de Verano, un ciclo de cine al aire libre que recorre la ciudad durante febrero. La azotea del CCE, en plena Ciudad Vieja, y el jardín del Museo Zorrilla, en Punta Carretas, se transforman en salas a cielo abierto con una programación pensada para ver películas con otro ritmo, lejos de la lógica de la sala cerrada.

El ciclo comenzó el martes 4 en el Museo Zorrilla con La ley del deseo, dirigida por Pedro Almodóvar. La función inauguró el recorrido en el jardín del museo y marcó el tono de la propuesta: cine al aire libre, ambiente distendido y un espacio que recupera, por unas horas, su espíritu de casa de veraneo.

En miércoles alternos, la programación incluye películas uruguayas y españolas, con títulos clásicos y contemporáneos atravesados por una misma idea: el verano como tiempo suspendido, de descanso, deseo y encuentros. Más que una sucesión de funciones, Horizontes de Verano construye un recorrido que conecta barrios y paisajes y propone habitar Montevideo desde lugares pensados para quedarse.

La programación continúa el martes 11 en la azotea del Centro Cultural de España con El viaje hacia el mar, de Guillermo Casanova, seguida de una presentación e intercambio con su director. El martes 18, el ciclo regresa al Museo Zorrilla con La virgen de agosto, de Jonás Trueba, presentada por Pervanche Cineclub. El cierre será el martes 25 de febrero, nuevamente en el CCE, con Los tiburones, de Lucía Garibaldi, con un posterior intercambio con la realizadora. Todas las funciones comienzan a las 20 horas.

Horizontes de Verano se instala como uno de esos planes de mitad de semana que funcionan sin demasiada explicación: elegir una noche, sentarse al aire libre y dejar que la película haga el resto.

