China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

La misión oficial a China encabezada por el presidente Yamandú Orsi cerrará el sábado 7 con varios acuerdos firmados y un compromiso bilateral de profundizar las relaciones políticas y comerciales. Tanto es así que el mandatario chino, Xi Jinping , transmitió el interés de su país en trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece y en la defensa de la “soberanía” de América Latina.

Uno de los hitos más importantes del viaje fue la reunión que mantuvieron el martes 3 Orsi y Xi. En esa instancia, el presidente chino dijo que “actualmente, el mundo está inmerso en transformaciones nunca vistas en una centuria, la situación internacional está repleta de cambios y turbulencias y el matonerismo unilateral se agudiza cada vez más”, según un resumen publicado por la Embajada de China en Montevideo. Y agregó que su país “apoya la presidencia pro tempore de Uruguay en el G77 + China” y está dispuesto a “trabajar junto con Uruguay para reforzar la solidaridad y colaboración del Sur Global y promover juntos un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva”.

El mandatario, según ese resumen, dijo además que su gobierno respalda a los países de América Latina y colaborará en la defensa de “su soberanía, seguridad e intereses”. En ese marco, añadió, apoyará el trabajo de Uruguay desde la presidencia del Mercosur y la Celac.

A su turno, Orsi dijo que Uruguay continuará en sus esfuerzos por profundizar “los intercambios comerciales de bienes, sobre todo por la vía de la diversificación, y apostar con mucha más fuerza al área de comercio, los servicios y las inversiones, teniendo en cuenta la estabilidad del Uruguay en nuestra región y nuestro rol en Sudamérica y América Latina”, según un resumen publicado por el Frente Amplio.

La declaración conjunta difundida el martes 3, tras el encuentro entre Orsi y Xi, resume puntos de acuerdo en diversos temas, desde política exterior a aspectos bilaterales. Es un texto que demandó negociaciones previas al viaje, proceso en el cual Uruguay bajó el tono a algunas propuestas chinas, según supo Búsqueda . Sin embargo, el alcance de la postura planteada por la parte uruguaya sobre Taiwán abrió una discusión entre el oficialismo y la oposición.

Uruguay “reafirma su adhesión al principio de una sola China, reconoce que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino, que cualquier forma de ‘independencia de Taiwán’ es contraria a dicho principio y por lo tanto se opone, y respalda los esfuerzos del gobierno chino para materializar la reunificación nacional”, dice el documento.

Esa declaración despertó críticas de legisladores de la oposición, como los diputados colorados Conrado Rodríguez y Juan Martín Jorge y el senador blanco Sergio Botana, que recurrieron a sus redes sociales para cuestionar la decisión. Botana escribió en X que el comunicado era una “genuflexión impropia” de la historia uruguaya y una intervención en “asuntos de terceros”.

La respuesta desde el oficialismo no se hizo esperar: el texto de la declaración era muy similar al que en 2023 acordó el gobierno de Luis Lacalle Pou cuando visitó a Xi en Beijing.

Si bien es casi idéntico al anterior, el texto tiene un agregado que antes no estaba: “que cualquier forma de ‘independencia de Taiwán’ es contraria a dicho principio” y por lo tanto Uruguay “se opone” a ellas.

Algunos dirigentes de la oposición cuestionan el sentido de oportunidad de la declaración, dado que el gobierno de Donald Trump tiene como un eje de su política exterior el predominio de Estados Unidos en el hemisferio. De hecho, la embajada de ese país seguía “de cerca” la misión oficial liderada por Orsi y que también integran una treintena de jerarcas y unos 100 empresarios y representantes sindicales.

En declaraciones distribuidas a la prensa, el canciller Mario Lubetkin sostuvo que el comunicado final refleja “la profundización de un largo recorrido de las relaciones entre Uruguay y China adecuado a la nueva fase” que vive el mundo.