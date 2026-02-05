  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

    Sospechan que algunos de los arrestados pertenecen al PCC, que ya cometió golpes de este tipo cerca de Uruguay; la primera hipótesis fue que buscaban atracar el banco en Navidad o Año Nuevo

    Integrantes de distintas unidades de la Policía Nacional durante el allanamiento a la casa en Ciudad Vieja.

    Integrantes de distintas unidades de la Policía Nacional durante el allanamiento a la casa en Ciudad Vieja.

    FOTO

    Ministerio del Interior
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    El 25 y el 31 de diciembre los principales operativos de la Policía Nacional suelen destinarse al tránsito: controles de alcoholemia, fiscalización de velocidad y ordenamiento vehicular, medidas que son divulgadas públicamente para conocimiento previo de la población. En 2025, sin embargo, hubo otro operativo, estrictamente reservado y con otro grado de preocupación. Las unidades más especializadas de la institución desplegaron tareas de vigilancia en una zona específica de la Ciudad Vieja donde se concentran tres bancos —Banco República, BBVA e Itaú—, ante información de inteligencia que advertía que una banda criminal planeaba robar uno de ellos.

    El dato llegó desde el exterior alrededor del 20 de diciembre. Para ese momento, la Policía había iniciado tres meses atrás un seguimiento a algunos integrantes del grupo, aunque en el marco de una investigación vinculada al narcotráfico. Consciente de que durante Navidad y Año Nuevo cerca del 50% del personal policial se encuentra de licencia y otro porcentaje es afectado a operativos de tránsito, el Ministerio del Interior informó de la situación al presidente, Yamandú Orsi, y trabajó con la hipótesis concreta de que el asalto podía concretarse en cualquiera de esas dos fechas. Desde la Dirección de la Policía Nacional se emitió una orden de operaciones de carácter muy reservado, con misiones específicas de patrullaje, apoyo tecnológico y presencia vehicular en toda esa zona de la ciudad, dijeron fuentes oficiales a Búsqueda.

    Leé además

    Desde fines de 2025, la Policía Nacional inició una serie de operativos que debilitaron la estructura de la familia Suárez.
    Seguridad pública

    La Policía quiere desmitificar el éxito de los narcos con una campaña dirigida a niños y adolescentes

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El nuevo sistema de comunicaciones de la Policía llegó mediante la asistencia de China. 
    Seguridad Pública

    La Policía amplió por U$S 1,2 millones un nuevo sistema de comunicación interna, que utiliza tecnología china

    Por Juan Francisco Pittaluga

    “Dejaron horas de descanso en las fiestas tradicionales”, destacó ayer el ministro del Interior, Carlos Negro, durante una conferencia de prensa. Su comparecencia se produjo luego de que el martes por la tarde se allanara una vivienda en la Ciudad Vieja donde se construía un túnel para acceder a uno de los bancos. Once personas fueron arrestadas y luego formalizadas. “Nuestro personal trabajó con horas de recargo durante las fiestas tradicionales tratando de prevenir este tipo de situaciones”, agregó en la misma conferencia Julio Sena, director de Investigaciones de la Policía Nacional.

    Información-Negro-Azambuya-Sena-Ministerio del Interior

    De los 11 detenidos el martes, siete son ciudadanos brasileños y paraguayos. Formaban parte de una banda que había alquilado en julio la casa de Ciudad Vieja para comenzar a excavar. Se conocían entre ellos y la Policía trabaja sobre la sospecha de que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC). “Estamos intercambiando información con nuestros pares de Argentina, Paraguay y Brasil. Algunos de los ciudadanos brasileños tienen antecedentes en Brasil por hechos similares en ese país y podrían estar vinculados a algún grupo criminal transnacional. No tenemos la confirmación todavía”, se limitó a responder Sena.

    Originario de San Pablo, el PCC es una de las organizaciones criminales más potentes del mundo, con actividades que van desde su negocio central de narcotráfico y lavado de activos hasta extorsión, estafas y también atracos millonarios a entidades financieras. Luego de Brasil, la mayoría de sus integrantes y operaciones se concentran en Paraguay, con un fuerte control en distintas zonas de la Hidrovía Paraná-Paraguay para gestionar el tráfico de droga por vía marítima desde puertos sudamericanos a Europa. También tiene miembros o asociados en otros países de Sudamérica, en Asia, África y Europa.

    Su presencia se ha expandido de forma sostenida hacia Argentina, donde el Ministerio de Seguridad Nacional incluyó en agosto a Sebastián Marset como uno de sus asociados en “operaciones de tráfico intercontinental de cocaína”. En Uruguay, la Policía tiene identificados a integrantes de la organización dentro del sistema penitenciario. Hasta el momento, se considera que permanecen inactivos, aunque episodios como el intento de robo al banco pueden anticipar un cambio de escenario.

    “Estamos generando un grave riesgo para que las bandas criminales se sindicalicen dentro de la cárcel, como ha ocurrido a lo largo y ancho de América Latina. En Uruguay van a pasar las mismas cosas que están ocurriendo en todas partes del mundo porque el Uruguay no es una isla y está al lado de dos gigantes que tienen graves problemas de criminalidad, insertos, además, en América Latina, el continente más peligroso y violento del mundo”, advirtió Negro el año pasado ante el Parlamento.

    Embed

    En 2024, la Policía Federal de Brasil informó sobre la existencia de una alianza entre el PCC y Bala na Cara, uno de los principales grupos criminales de Rio Grande do Sul, con presencia en la ciudad de Santana do Livramento y con integrantes que operan en la fronteriza ciudad uruguaya de Rivera. Ese año, ambas organizaciones llevaron a cabo robos millonarios a camiones de transporte de valores, depósitos de efectivo y entidades bancarias en Brasil y Paraguay.

    El “duro daño” que evitó la Policía

    Además de la Dirección de Investigaciones, en el procedimiento en Ciudad Vieja actuaron unidades dependientes de esta, como la Dirección General de Información e Inteligencia Policial y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. De la investigación también forman parte la Dirección Nacional de Bomberos, la Dirección Nacional de Policía Científica, el Centro de Comando Unificado (CCU), la Dirección General de Operaciones Especiales y la Dirección Nacional de la Guardia Republicana.

    Durante el allanamiento la Policía incautó dos vehículos, herramientas de trabajo, como palas y picos, ropa utilizada para tareas de obra, un dron, cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo.

    “Se desbarató a una organización que tenía un plan definido. Es una banda que se organizó para cometer varios delitos. En este caso, se evitó el atraco a una institución financiera que hubiera ocasionado un duro daño, un duro golpe, a todo el sistema financiero del país y, en definitiva, a toda la economía nacional”, valoró Negro, quien horas antes había dicho: “Pudo haber sido el robo del siglo”.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Álvaro Niggemeyer.

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

    Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

    Por Redacción Búsqueda
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado