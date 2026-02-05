La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

Sospechan que algunos de los arrestados pertenecen al PCC, que ya cometió golpes de este tipo cerca de Uruguay; la primera hipótesis fue que buscaban atracar el banco en Navidad o Año Nuevo

Integrantes de distintas unidades de la Policía Nacional durante el allanamiento a la casa en Ciudad Vieja.

El 25 y el 31 de diciembre los principales operativos de la Policía Nacional suelen destinarse al tránsito: controles de alcoholemia, fiscalización de velocidad y ordenamiento vehicular, medidas que son divulgadas públicamente para conocimiento previo de la población. En 2025, sin embargo, hubo otro operativo, estrictamente reservado y con otro grado de preocupación. Las unidades más especializadas de la institución desplegaron tareas de vigilancia en una zona específica de la Ciudad Vieja donde se concentran tres bancos —Banco República, BBVA e Itaú—, ante información de inteligencia que advertía que una banda criminal planeaba robar uno de ellos.

El dato llegó desde el exterior alrededor del 20 de diciembre. Para ese momento, la Policía había iniciado tres meses atrás un seguimiento a algunos integrantes del grupo, aunque en el marco de una investigación vinculada al narcotráfico. Consciente de que durante Navidad y Año Nuevo cerca del 50% del personal policial se encuentra de licencia y otro porcentaje es afectado a operativos de tránsito, el Ministerio del Interior informó de la situación al presidente, Yamandú Orsi, y trabajó con la hipótesis concreta de que el asalto podía concretarse en cualquiera de esas dos fechas. Desde la Dirección de la Policía Nacional se emitió una orden de operaciones de carácter muy reservado, con misiones específicas de patrullaje, apoyo tecnológico y presencia vehicular en toda esa zona de la ciudad, dijeron fuentes oficiales a Búsqueda.

“Dejaron horas de descanso en las fiestas tradicionales”, destacó ayer el ministro del Interior, Carlos Negro, durante una conferencia de prensa. Su comparecencia se produjo luego de que el martes por la tarde se allanara una vivienda en la Ciudad Vieja donde se construía un túnel para acceder a uno de los bancos. Once personas fueron arrestadas y luego formalizadas. “Nuestro personal trabajó con horas de recargo durante las fiestas tradicionales tratando de prevenir este tipo de situaciones”, agregó en la misma conferencia Julio Sena, director de Investigaciones de la Policía Nacional.

Información-Negro-Azambuya-Sena-Ministerio del Interior De los 11 detenidos el martes, siete son ciudadanos brasileños y paraguayos. Formaban parte de una banda que había alquilado en julio la casa de Ciudad Vieja para comenzar a excavar. Se conocían entre ellos y la Policía trabaja sobre la sospecha de que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC). “Estamos intercambiando información con nuestros pares de Argentina, Paraguay y Brasil. Algunos de los ciudadanos brasileños tienen antecedentes en Brasil por hechos similares en ese país y podrían estar vinculados a algún grupo criminal transnacional. No tenemos la confirmación todavía”, se limitó a responder Sena.

Originario de San Pablo, el PCC es una de las organizaciones criminales más potentes del mundo, con actividades que van desde su negocio central de narcotráfico y lavado de activos hasta extorsión, estafas y también atracos millonarios a entidades financieras. Luego de Brasil, la mayoría de sus integrantes y operaciones se concentran en Paraguay, con un fuerte control en distintas zonas de la Hidrovía Paraná-Paraguay para gestionar el tráfico de droga por vía marítima desde puertos sudamericanos a Europa. También tiene miembros o asociados en otros países de Sudamérica, en Asia, África y Europa.