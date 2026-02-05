La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

El 25 y el 31 de diciembre los principales operativos de la Policía Nacional suelen destinarse al tránsito: controles de alcoholemia, fiscalización de velocidad y ordenamiento vehicular, medidas que son divulgadas públicamente para conocimiento previo de la población. En 2025, sin embargo, hubo otro operativo, estrictamente reservado y con otro grado de preocupación. Las unidades más especializadas de la institución desplegaron tareas de vigilancia en una zona específica de la Ciudad Vieja donde se concentran tres bancos —Banco República, BBVA e Itaú—, ante información de inteligencia que advertía que una banda criminal planeaba robar uno de ellos.
El dato llegó desde el exterior alrededor del 20 de diciembre. Para ese momento, la Policía había iniciado tres meses atrás un seguimiento a algunos integrantes del grupo, aunque en el marco de una investigación vinculada al narcotráfico. Consciente de que durante Navidad y Año Nuevo cerca del 50% del personal policial se encuentra de licencia y otro porcentaje es afectado a operativos de tránsito, el Ministerio del Interior informó de la situación al presidente, Yamandú Orsi, y trabajó con la hipótesis concreta de que el asalto podía concretarse en cualquiera de esas dos fechas. Desde la Dirección de la Policía Nacional se emitió una orden de operaciones de carácter muy reservado, con misiones específicas de patrullaje, apoyo tecnológico y presencia vehicular en toda esa zona de la ciudad, dijeron fuentes oficiales a Búsqueda.
“Dejaron horas de descanso en las fiestas tradicionales”, destacó ayer el ministro del Interior, Carlos Negro, durante una conferencia de prensa. Su comparecencia se produjo luego de que el martes por la tarde se allanara una vivienda en la Ciudad Vieja donde se construía un túnel para acceder a uno de los bancos. Once personas fueron arrestadas y luego formalizadas. “Nuestro personal trabajó con horas de recargo durante las fiestas tradicionales tratando de prevenir este tipo de situaciones”, agregó en la misma conferencia Julio Sena, director de Investigaciones de la Policía Nacional.
De los 11 detenidos el martes, siete son ciudadanos brasileños y paraguayos. Formaban parte de una banda que había alquilado en julio la casa de Ciudad Vieja para comenzar a excavar. Se conocían entre ellos y la Policía trabaja sobre la sospecha de que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC). “Estamos intercambiando información con nuestros pares de Argentina, Paraguay y Brasil. Algunos de los ciudadanos brasileños tienen antecedentes en Brasil por hechos similares en ese país y podrían estar vinculados a algún grupo criminal transnacional. No tenemos la confirmación todavía”, se limitó a responder Sena.
Originario de San Pablo, el PCC es una de las organizaciones criminales más potentes del mundo, con actividades que van desde su negocio central de narcotráfico y lavado de activos hasta extorsión, estafas y también atracos millonarios a entidades financieras. Luego de Brasil, la mayoría de sus integrantes y operaciones se concentran en Paraguay, con un fuerte control en distintas zonas de la Hidrovía Paraná-Paraguay para gestionar el tráfico de droga por vía marítima desde puertos sudamericanos a Europa. También tiene miembros o asociados en otros países de Sudamérica, en Asia, África y Europa.
Su presencia se ha expandido de forma sostenida hacia Argentina, donde el Ministerio de Seguridad Nacional incluyó en agosto a Sebastián Marset como uno de sus asociados en “operaciones de tráfico intercontinental de cocaína”. En Uruguay, la Policía tiene identificados a integrantes de la organización dentro del sistema penitenciario. Hasta el momento, se considera que permanecen inactivos, aunque episodios como el intento de robo al banco pueden anticipar un cambio de escenario.
“Estamos generando un grave riesgo para que las bandas criminales se sindicalicen dentro de la cárcel, como ha ocurrido a lo largo y ancho de América Latina. En Uruguay van a pasar las mismas cosas que están ocurriendo en todas partes del mundo porque el Uruguay no es una isla y está al lado de dos gigantes que tienen graves problemas de criminalidad, insertos, además, en América Latina, el continente más peligroso y violento del mundo”, advirtió Negro el año pasado ante el Parlamento.
En 2024, la Policía Federal de Brasil informó sobre la existencia de una alianza entre el PCC y Bala na Cara, uno de los principales grupos criminales de Rio Grande do Sul, con presencia en la ciudad de Santana do Livramento y con integrantes que operan en la fronteriza ciudad uruguaya de Rivera. Ese año, ambas organizaciones llevaron a cabo robos millonarios a camiones de transporte de valores, depósitos de efectivo y entidades bancarias en Brasil y Paraguay.
El “duro daño” que evitó la Policía
Además de la Dirección de Investigaciones, en el procedimiento en Ciudad Vieja actuaron unidades dependientes de esta, como la Dirección General de Información e Inteligencia Policial y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. De la investigación también forman parte la Dirección Nacional de Bomberos, la Dirección Nacional de Policía Científica, el Centro de Comando Unificado (CCU), la Dirección General de Operaciones Especiales y la Dirección Nacional de la Guardia Republicana.
Durante el allanamiento la Policía incautó dos vehículos, herramientas de trabajo, como palas y picos, ropa utilizada para tareas de obra, un dron, cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo.
“Se desbarató a una organización que tenía un plan definido. Es una banda que se organizó para cometer varios delitos. En este caso, se evitó el atraco a una institución financiera que hubiera ocasionado un duro daño, un duro golpe, a todo el sistema financiero del país y, en definitiva, a toda la economía nacional”, valoró Negro, quien horas antes había dicho: “Pudo haber sido el robo del siglo”.