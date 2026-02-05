IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

El programa Salí Jugando, orientado a la mejora de la infraestructura deportiva y comunitaria vinculada principalmente al fútbol infantil, tuvo su primera edición entre 2015 y 2020 y se discontinuó en el siguiente período. Ahora, la Intendencia de Montevideo (IM) está llevando a cabo un rediseño que se verá reflejado en el presupuesto quinquenal que se presentará el 9 de febrero ante la Junta Departamental con una inversión prevista de $ 150 millones y un alcance territorial, institucional y social mayor.

Claudio Visillac, director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la IM, explicó a Búsqueda que en sus inicios el programa tuvo “un auge importante” con intervenciones que incluyeron “cancha, iluminación, gradas y vestuarios” de numerosos clubes de baby fútbol. Sin embargo, indicó que se trataba de un programa que, por su escala y costos, tenía “una escasa cobertura”. El nuevo Salí Jugando busca modificar el impacto de la política, al contemplar al menos 20 canchas con césped sintético y más de 35 canchas con iluminación led. De alcanzarse ese objetivo, Montevideo pasaría a contar con el 100% de las canchas de baby fútbol con iluminación led.

El cronograma previsto establece un despliegue progresivo. En 2026 se intervendrán tres canchas con iluminación led y seis con césped sintético; en 2027 se prevén cinco canchas con led y ocho con césped sintético; en 2028 y 2029 se repetirá esa misma secuencia, y en 2030 se cerrará con dos canchas iluminadas y cinco con césped sintético. “Vamos a arrancar destinando en el entorno de los $ 18 a $ 20 millones en el 2026 para ir incrementando año a año y rematar en 2030 con una inversión parecida a la del 2026”, explicó el jerarca.

Visillac señaló que uno de los ejes centrales del relanzamiento es la reducción de las brechas territoriales existentes entre los municipios. Aunque el promedio departamental de iluminación led en las canchas alcanza actualmente el 67%, los datos por municipio muestran diferencias significativas. Por ejemplo, en el Municipio A son el 15% de las canchas las que cuentan con iluminación led, en el Municipio B son el 28%, en el F el 30% y en el D el 33%. En contraste, los municipios CH y C superan el 83%. Así, la prioridad estará puesta en los municipios más rezagados, ya que hoy tres de cada 10 niños aún entrenan en condiciones inadecuadas de iluminación.

Las disparidades se replican con el césped sintético. Actualmente solo el 15% de las canchas de Montevideo cuentan con este tipo de superficie y, de ese total, cerca del 65% se concentran en el Municipio CH. “Hay un sesgo muy importante del baricentro de Montevideo hacia el cinturón urbano”, afirmó Visillac. Puntualmente, los municipios A y G aparecen como los más rezagados en términos de infraestructura, y son los que la IM se propone priorizar.

El relanzamiento de Salí Jugando incorpora cambios en su gobernanza. A diferencia de su primera edición, el programa se integrará de forma explícita a la agenda del gabinete social impulsado por el intendente Mario Bergara, ámbito en donde se coordinan acciones con Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Cultura, Planificación, Desarrollo Ambiental y Desarrollo Económico para “ordenar la respuesta” del Estado.

Otra de las novedades del relanzamiento es la participación activa de los municipios en la definición de prioridades. “Vamos a estar invitando a los municipios a que participen y nos den su opinión”, dijo el director, al señalar que el programa incorporará “la voz del barrio, sugiriendo, proponiendo clubes y canchas, no solo de baby fútbol”. El objetivo, sostuvo, es trabajar con instituciones “con reconocida trayectoria en el barrio” y con colectivos “bien afianzados”, ya que “no es hacer la cancha e irse, sino que a partir de ahí se logre ampliar el impacto social y comunitario de las intervenciones, al extender los horarios de uso e incorporar más categorías, al tiempo que se habilite el desarrollo de actividades culturales y comunitarias no necesariamente vinculadas al deporte.

El nuevo diseño del programa también supone una articulación inédita con el gobierno nacional, ya que Salí Jugando coordinará acciones con la Secretaría Nacional de Deportes, que recibió $ 24 millones en su presupuesto quinquenal para el Plan Nacional de Iluminación.

El programa incorpora también novedades en términos ambientales. Según Visillac, las canchas de césped sintético se construirán con materiales sostenibles, como corcho, y con sistemas de drenaje perimetrales adecuados para garantizar la permeabilidad del suelo. El recambio a iluminación led, además, se inscribe en la agenda ambiental del departamento tanto por el ahorro energético como por la reducción del impacto ambiental.

El programa prevé un llamado abierto a instituciones, que se realizará tras su lanzamiento formal, previsto para marzo, y las postulaciones serán evaluadas en función de la fortaleza institucional, la trayectoria barrial, el vínculo con la comunidad, la articulación con la institucionalidad vecinal y municipal y la ubicación territorial. También se buscará maximizar el impacto territorial en zonas con alta densidad de población infantil, como complejos habitacionales y cooperativas de vivienda.

Visillac subrayó que el programa constituye una inversión con impacto directo y visible en más de 20.000 niños, y también “una colaboración con la percepción de seguridad” gracias al mejoramiento de la iluminación.

Conflictos

En paralelo al relanzamiento del programa, la IM enfrenta hoy algunas situaciones complejas vinculadas a canchas barriales que exponen límites normativos e institucionales.

En el Club Maeso las obras de mejora requeridas por la organización se encuentran detenidas desde hace años debido a una falta de acuerdo con la Universidad de la República y la Facultad de Ingeniería, que administra el predio a través de un comodato. Visillac explicó que allí la intendencia tiene “muy poco margen de actuación” porque “sin autorización del propietario del padrón no se pueden hacer intervenciones”. Reconoció que no ve “una salida inmediata”, salvo que la universidad cambie su postura. Así, el rol de la comuna se limita en ese caso a tareas de fiscalización y a intervenir en aspectos vinculados al uso del espacio y a la convivencia, como evitar el uso de la cancha para estacionamiento.

Por otro lado, el Club Estrellas del Sur, ubicado sobre la rambla del barrio Palermo, ganó el Presupuesto Participativo, pero la ejecución de las obras enfrenta dificultades vinculadas a criterios patrimoniales. “Lo que no puede haber ahí de ninguna manera es un cerco de dos metros” como solicita el club, dijo Visillac, y explicó que la IM apunta “al diálogo para evitar que una herramienta positiva se transforme en un conflicto”.