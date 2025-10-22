Halloween en el Clínicas: Jornada Nocturna de Donación de Sangre

En Halloween, el Banco de Sangre del Hospital de Clínicas invita a participar de la Jornada Nocturna de Donación de Sangre, que se realizará en el hall central del hospital.
La oportuna actividad, que une diversión con una necesidad, intenta concientizar sobre la importancia de la donación de sangre. Una de cada 10 personas internadas en el Hospital de Clínicas necesita de esta ayuda.
Para donar el día de Halloween es necesario inscribirse previamente. Además, se deben cumplir determinados requisitos. Entre ellos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, tener cédula de identidad vigente, haber descansado al menos seis horas la noche anterior y no haberse realizado un tatuaje o piercing en los últimos seis meses.
Las mujeres pueden donar sangre cada cuatro meses y los hombres cada tres. En caso de fumar marihuana, se puede donar luego de cinco días del último consumo esporádico. Y en caso de haber tenido Covid-19, puede hacerlo luego de 14 días de haber recibido el alta médica.
Viernes 31 de octubre, de 17 a 22 horas, en el hall central del Hospital de Clínicas. Agendarse vía Whatsapp (099 170 264) o web (agendas.hc.edu.uy).