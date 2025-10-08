¡Hola !

Qué leer en octubre: Mariana Enriquez, un 'coming of age' uruguayo y lo último de Chimamanda Ngozi Adichie

Novedades de ficción y no ficción de Uruguay, Argentina y Nigeria

Exlibris octubre
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Cómo desaparecer completamente, de Mariana Enriquez

Como desaparecer completamente
Editorial Anagrama, 198 páginas, 890 pesos.

Editorial Anagrama, 198 páginas, 890 pesos.

Matías Kovac es un joven abúlico y marginado que, con 16 años, poco sentido le encuentra a la vida. Su padre los abandonó, su madre depresiva no se levanta de la cama y su hermana tuvo un intento de sucidio y a causa de eso le falta buena parte del rostro. Su hermano pudo escapar de esta cruel realidad y vive en Barcelona. Matías está harto de su familia y quiere correr la misma suerte que su hermano, pero ¿cómo? Vive en el conurbano bonaerense, en los años posteriores a la crisis de 2001.

Cómo desaparecer completamente es la segunda novela de la autora argentina Mariana Enriquez, que la Editorial Anagrama acaba de reeditar. Una novela perturbadora, cuya desesperanza­ envuelve todo lo que toca, y donde la autora explora la degradación social, la vida de los marginados y la fragilidad de las estructuras familiares en los momentos difíciles.

Ni estoicismo ni budismo: un manual moderno para aprender a soltar
Nuevo libro

Ni estoicismo ni budismo: un manual moderno para aprender a soltar

Por Patricia Mántaras de la Orden
.
Día Internacional del Café

Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

Por Clementina Delacroix Cardeza
La premiación fue conducido por Virginia Arlington y Verónica Correa.
Literatura uruguaya

Estos son todos los libros y autores ganadores de los Premios Bartolomé Hidalgo 2025

Por Redacción Galería

Al final de todas las cosas, de Martín Otheguy

al-final-de-todas-las-cosas-tapa
Fin de siglo, 248 páginas, 690 pesos.

Fin de siglo, 248 páginas, 690 pesos.

Lo que le pasa a los seis años a Manuel es lo que llaman una desgracia con suerte. Las probabilidades de que sucediera no estaban de su lado, y de que sobreviviera, menos. Pero sobrevive, y nos enteramos porque es él mismo quien narra su vida desde ese incidente en adelante, con una mirada peculiar, cargada de un poder de observación de su entorno casi científico, y definitivamente tierno. Otro evento marca la vida de este joven, cuando tiene 13 años. “Ahora que puedo mirar atrás y observar todos los acontecimientos extenderse ante mí como en una gran línea de tiempo, o como en esas carteleras que usan los detectives de las novelas policiales para anotar sospechosos, hechos y datos con flechas que los relacionan en diagramas lógicos, me resulta extraño que ni yo ni mi familia fuéramos capaces de notar algunas pistas antes del Día del Vaso Cortante”. Ese día es el día en que su papá empieza a ser otro, y el inicio de un plan de rescate.

Más allá del paraíso: la libertad de Eva, de Magdalena Reyes Puig

mas-alla-del-paraiso-la-libertad-de-eva-mas-alla-del-paraiso-la-libertad-de-eva (1)
Editorial Aguilar, 211 páginas, 850 pesos.

Editorial Aguilar, 211 páginas, 850 pesos.

La historia del pensamiento ha sido, durante siglos, una narración construida en clave masculina. Las grandes preguntas sobre la existencia, el sentido de la vida, el bien y el mal, han sido formuladas, respondidas y transmitidas principalmente por voces de hombres. Eva fue la primera de muchas que se ha valido del “don recibido“ para autodeterminarse y elegir, para bien o para mal, en libertad. Y nadie celebra su insumisión, la rebeldía. Este libro de la uruguaya Magdalena Reyes Puig que fusiona filosofía, poesía e introspección, invita a repensar la historia y la construcción e identidad del género femenino a lo largo del tiempo, los límites y las expectativas. El norte es el mismo para todas: construir una vida que merezca ser vivida, y si es necesario, repetida, pero resignificándola.

Unos cuantos sueños, de Chimamanda Ngozi Adichie

unos-cuantos-suenos-unos-cuantos-suenos
Random House, 529 páginas, 712 pesos.

Random House, 529 páginas, 712 pesos.

Más de una década después del éxito de su última novela, Americanah, la potencia literaria de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie regresa para contar la historia de cuatro mujeres africanas y sus deseos interrelacionados. Chiamaka es escritora de viajes; Zikora, su mejor amiga, una exitosa abogada. Omelogor, prima de Chiamaka, abandona su carrera para estudiar el mundo de la pornografía, mientras que Kadiatu es una trabajadora doméstica que pelea por rescatar su dignidad tras ser sexualmente agredida. Son vidas paralelas, distintas desde la superficie, que en el fondo hablan de lo mismo: de cómo el amor puede coexistir con el engaño, al igual que la belleza con el sufrimiento. La tan esperada novela de Ngozi Adichie trata, a fin de cuentas, del lugar de los sueños en cada decisión tomada, y de todo aquello que implica ser mujeres.

Parir(me), de Anahí Lange

Parirme
Fin de Siglo, 190 páginas, 890 pesos.

Fin de Siglo, 190 páginas, 890 pesos.

La maternidad es una de las experiencias más intensas y transformadoras de la vida. Con la frescura que la caracteriza en sus redes, la comunicadora Anahí Lange combina información científica y testimonios de expertos con su propio relato —y hasta el de su pareja— sobre el embarazo, el parto y el puerperio. Lejos de ser un manual o una guía de crianza al uso, Parir(me) es una bitácora íntima y honesta que invita a reflexionar y escribir, con espacios pensados para que cada lectora pueda volcar sus miedos, dudas y aprendizajes. En sus páginas conviven datos duros con emociones profundas, que ofrecen una hoja de ruta para transitar el viaje que implica convertirse en madre.

Partido Nacional

La gestión en seguridad, la caída de Cabildo Abierto y la variación demográfica entre las causas de la derrota de la coalición, según informe

Por Federico Castillo
Tecnología

Uruguay se mantiene como "pionero" por su índice de madurez en inteligencia artificial

Por Redacción Búsqueda
Seguridad

La oposición tendió la mano a Orsi tras atentado a Ferrero, pero reclamó más medidas y le recordó que "es mano"

Por Redacción Búsqueda
Finanzas públicas

La gestión fiscal es cuestionada por un frontal diagnóstico del BID, que prepara programa con el gobierno

Por Ismael Grau

George y Amal Clooney fueron anfitriones de la cuarta edición de los Albie Awards, celebrada por primera vez en el Museo de Historia Natural de Londres.

Londres fue sede de los Albie Awards, los premios que entrega la fundación de George Clooney y su esposa

Eduvaluer es una EdTech (tecnología diseñada para la educación) orientada a la salud mental﻿

Una app uruguaya que habla por los chicos y detecta problemas de vínculos entre adolescentes

Por Milene Breito Pistón
De Movie Center: gerenta de Marketing María José Scremini, gerenta de Teatros y Contenidos Soledad Ortiz, CEO Francisco Armas, directora Valentina Artagaveytia y gerente de Programación Mauro Aschero.
Video

El Festival Internacional de Cine de Montevideo celebró su apertura en Movie

Por Felipe Barbeito
La premiación fue conducido por Virginia Arlington y Verónica Correa.

Estos son todos los libros y autores ganadores de los Premios Bartolomé Hidalgo 2025

Por Redacción Galería