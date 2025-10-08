Qué leer en octubre: Mariana Enriquez, un 'coming of age' uruguayo y lo último de Chimamanda Ngozi Adichie

Matías Kovac es un joven abúlico y marginado que, con 16 años, poco sentido le encuentra a la vida. Su padre los abandonó, su madre depresiva no se levanta de la cama y su hermana tuvo un intento de sucidio y a causa de eso le falta buena parte del rostro. Su hermano pudo escapar de esta cruel realidad y vive en Barcelona. Matías está harto de su familia y quiere correr la misma suerte que su hermano, pero ¿cómo? Vive en el conurbano bonaerense, en los años posteriores a la crisis de 2001.

Cómo desaparecer completamente es la segunda novela de la autora argentina Mariana Enriquez, que la Editorial Anagrama acaba de reeditar. Una novela perturbadora, cuya desesperanza­ envuelve todo lo que toca, y donde la autora explora la degradación social, la vida de los marginados y la fragilidad de las estructuras familiares en los momentos difíciles.

Lo que le pasa a los seis años a Manuel es lo que llaman una desgracia con suerte. Las probabilidades de que sucediera no estaban de su lado, y de que sobreviviera, menos. Pero sobrevive, y nos enteramos porque es él mismo quien narra su vida desde ese incidente en adelante, con una mirada peculiar, cargada de un poder de observación de su entorno casi científico, y definitivamente tierno. Otro evento marca la vida de este joven, cuando tiene 13 años. “Ahora que puedo mirar atrás y observar todos los acontecimientos extenderse ante mí como en una gran línea de tiempo, o como en esas carteleras que usan los detectives de las novelas policiales para anotar sospechosos, hechos y datos con flechas que los relacionan en diagramas lógicos, me resulta extraño que ni yo ni mi familia fuéramos capaces de notar algunas pistas antes del Día del Vaso Cortante”. Ese día es el día en que su papá empieza a ser otro, y el inicio de un plan de rescate.

Más allá del paraíso: la libertad de Eva, de Magdalena Reyes Puig

mas-alla-del-paraiso-la-libertad-de-eva-mas-alla-del-paraiso-la-libertad-de-eva (1) Editorial Aguilar, 211 páginas, 850 pesos.

La historia del pensamiento ha sido, durante siglos, una narración construida en clave masculina. Las grandes preguntas sobre la existencia, el sentido de la vida, el bien y el mal, han sido formuladas, respondidas y transmitidas principalmente por voces de hombres. Eva fue la primera de muchas que se ha valido del “don recibido“ para autodeterminarse y elegir, para bien o para mal, en libertad. Y nadie celebra su insumisión, la rebeldía. Este libro de la uruguaya Magdalena Reyes Puig que fusiona filosofía, poesía e introspección, invita a repensar la historia y la construcción e identidad del género femenino a lo largo del tiempo, los límites y las expectativas. El norte es el mismo para todas: construir una vida que merezca ser vivida, y si es necesario, repetida, pero resignificándola.

Unos cuantos sueños, de Chimamanda Ngozi Adichie

unos-cuantos-suenos-unos-cuantos-suenos Random House, 529 páginas, 712 pesos.

Más de una década después del éxito de su última novela, Americanah, la potencia literaria de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie regresa para contar la historia de cuatro mujeres africanas y sus deseos interrelacionados. Chiamaka es escritora de viajes; Zikora, su mejor amiga, una exitosa abogada. Omelogor, prima de Chiamaka, abandona su carrera para estudiar el mundo de la pornografía, mientras que Kadiatu es una trabajadora doméstica que pelea por rescatar su dignidad tras ser sexualmente agredida. Son vidas paralelas, distintas desde la superficie, que en el fondo hablan de lo mismo: de cómo el amor puede coexistir con el engaño, al igual que la belleza con el sufrimiento. La tan esperada novela de Ngozi Adichie trata, a fin de cuentas, del lugar de los sueños en cada decisión tomada, y de todo aquello que implica ser mujeres.

Parir(me), de Anahí Lange

Parirme Fin de Siglo, 190 páginas, 890 pesos.

La maternidad es una de las experiencias más intensas y transformadoras de la vida. Con la frescura que la caracteriza en sus redes, la comunicadora Anahí Lange combina información científica y testimonios de expertos con su propio relato —y hasta el de su pareja— sobre el embarazo, el parto y el puerperio. Lejos de ser un manual o una guía de crianza al uso, Parir(me) es una bitácora íntima y honesta que invita a reflexionar y escribir, con espacios pensados para que cada lectora pueda volcar sus miedos, dudas y aprendizajes. En sus páginas conviven datos duros con emociones profundas, que ofrecen una hoja de ruta para transitar el viaje que implica convertirse en madre.