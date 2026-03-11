¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

HBO Max estrenó ‘Rooster’, una comedia con Steve Carell que desafía lo políticamente correcto

Con una primera temporada de 10 episodios, la serie sigue a un autor en crisis y aborda la compleja relación que mantiene con su hija, encarnada por Charly Clive

Rooster_HBo Max_2

FOTO

HBO Max
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Ambientada en un campus universitario estadounidense, la historia sigue a un autor en crisis —interpretado por Steve Carell— y aborda la compleja relación que mantiene con su hija, encarnada por Charly Clive.

Entre clases, lecturas públicas y debates académicos, el protagonista de Rooster se convierte en un observador perplejo de las dinámicas, obsesiones y contradicciones que atraviesan hoy a la vida universitaria.

Leé además

streaming: se estrena la pelicula romantica pideme lo que quieras en hbo max
Recomendado

Streaming: se estrena la película romántica 'Pídeme lo que quieras' en HBO Max
belleza perfecta, la nueva serie de ryan murphy, protagonizada por evan peters y rebecca hall, se estrena en disney+
Recomendado

'Belleza perfecta', la nueva serie de Ryan Murphy, protagonizada por Evan Peters y Rebecca Hall, se estrena en Disney+
Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly interpretan a John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en Love Story, disponible en Disney+.
Recomendado

Cómo es ‘Love Story’, la serie que narra la historia de amor de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
Rooster_HBO Max_1

Con elementos de sátira y comedia, la serie, que tiene hasta ahora una sola temporada de 10 episodios, aborda temas muy presentes en la conversación cultural actual y desafía lo políticamente correcto en los campus universitarios. El personaje de Carell funciona como testigo de ese mundo: un escritor acostumbrado a decir lo que piensa que, de pronto, debe empezar a medir cada palabra.

El elenco se completa con Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai.

Disponible en HBO Max.

Embed

Selección semanal
Obituario

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique murió a los 87 años

Por Redacción Búsqueda
Primer año de gobierno

Rafael Porzecanski: hay que “desterrar” la idea de que el principal descontento con el gobierno viene del “riñón” del Frente

Por Guillermo Draper
Fútbol Uruguayo

A la espera del aval de Defensa de la Competencia, el fútbol uruguayo cerró sus nuevos contratos

Por Juan Francisco Pittaluga
Patrullas oceánicas

El gobierno analiza como alternativa a Cardama construir las OPV con el principal astillero militar de España

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

Romeo Taddei posa delante de proyecciones de obras de arte de su padre, Claudio Taddei, quien fue un destacado músico y artista plástico, fallecido en 2019. 

Romeo Taddei: "Hacer las canciones de mi padre es muy fuerte para mí; un poco lo sufro todavía"

Por Javier Alfonso
Jorge Temponi y Diego Fernández, vicepresidente y secretario general (respectivamente) de la nueva Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

El cine uruguayo estrena su propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

Por  Federica Chiarino Vanrell  y Patricia Mántaras de la Orden
Hacer una pausa para dormir en medio del día es visto casi como un acto de pereza o falta de disciplina en una cultura que valora el estar siempre activo, disponible y produciendo.

La siesta en tiempos de hiperproductividad: ¿pereza o necesidad biológica?

Por Redacción Galería
La Pedrera (1906-1912) sorprende por sus curvas y juego de luces interiores.
Video

Barcelona celebra al genio de Antoni Gaudí con un año de homenajes

Por Santiago Perroni
// Leer el objeto desde localStorage