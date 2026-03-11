HBO Max estrenó ‘Rooster’, una comedia con Steve Carell que desafía lo políticamente correcto

Ambientada en un campus universitario estadounidense, la historia sigue a un autor en crisis —interpretado por Steve Carell— y aborda la compleja relación que mantiene con su hija, encarnada por Charly Clive.
Ambientada en un campus universitario estadounidense, la historia sigue a un autor en crisis —interpretado por Steve Carell— y aborda la compleja relación que mantiene con su hija, encarnada por Charly Clive.
Entre clases, lecturas públicas y debates académicos, el protagonista de Rooster se convierte en un observador perplejo de las dinámicas, obsesiones y contradicciones que atraviesan hoy a la vida universitaria.
Con elementos de sátira y comedia, la serie, que tiene hasta ahora una sola temporada de 10 episodios, aborda temas muy presentes en la conversación cultural actual y desafía lo políticamente correcto en los campus universitarios. El personaje de Carell funciona como testigo de ese mundo: un escritor acostumbrado a decir lo que piensa que, de pronto, debe empezar a medir cada palabra.
El elenco se completa con Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai.
Disponible en HBO Max.