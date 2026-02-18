Cómo es ‘Love Story’, la serie que narra la historia de amor de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

El romance que convirtió a una pareja en mito vuelve a escena en Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la serie que inaugura la nueva antología creada por Ryan Murphy. Inspirada en el libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, la ficción reconstruye la relación entre John F. Kennedy Jr., heredero de una dinastía política que Estados Unidos siguió desde la cuna, y Carolyn Bessette, ejecutiva de Calvin Klein e ícono de estilo.
Protagonizada por Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon, la serie explora la química inmediata y el torbellino mediático que rodeó a la pareja, y ese amor privado que se transformó muy rápido en una obsesión nacional. A medida que el vínculo crecía, también lo hacía la presión de la fama, los paparazzi y el peso simbólico del apellido Kennedy. El elenco se completa con nombres como Naomi Watts, Grace Gummer y Alessandro Nivola. La serie se divide en nueve episodios. Los primeros tres se estrenaron el pasado 12 de febrero y, cada semana, se irán agregando más.