Cómo es ‘Love Story’, la serie que narra la historia de amor de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Uno de los romances más mediáticos de los años 90 revive en Disney+ con Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly interpretan a John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en Love Story, disponible en Disney+.

Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly interpretan a John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en Love Story, disponible en Disney+.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El romance que convirtió a una pareja en mito vuelve a escena en Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la serie que inaugura la nueva antología creada por Ryan Murphy. Inspirada en el libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, la ficción reconstruye la relación entre John F. Kennedy Jr., heredero de una dinastía política que Estados Unidos siguió desde la cuna, y Carolyn Bessette, ejecutiva de Calvin Klein e ícono de estilo.

Love Story Disney 2

Protagonizada por Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon, la serie explora la química inmediata y el torbellino mediático que rodeó a la pareja, y ese amor privado que se transformó muy rápido en una obsesión nacional. A medida que el vínculo crecía, también lo hacía la presión de la fama, los paparazzi y el peso simbólico del apellido Kennedy. El elenco se completa con nombres como Naomi Watts, Grace Gummer y Alessandro Nivola. La serie se divide en nueve episodios. Los primeros tres se estrenaron el pasado 12 de febrero y, cada semana, se irán agregando más.

