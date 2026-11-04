Hilda Lizarazu cantará en la Sala Zitarrosa su nuevo disco y sus viejos éxitos

Poco después de la presentación de La impostora, su nuevo disco, Hilda Lizarazu llega a Montevideo el sábado 21 de noviembre. La escala en Uruguay es parte de una gira de la compositora y cantante argentina, referente del rock y el pop rioplatense, que integró bandas como Man Ray y Los Twist, y fue vocalista de Charly García.
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La artista, que actuará en la Sala Zitarrosa, es dueña de un repertorio instalado en el recuerdo de los rioplatenses, como Hace frío ya, Sola en los bares y Buscando un símbolo de paz. El show en Montevideo será la oportunidad de estrenar su nuevo disco y repasar todos sus clásicos.
El show en Uruguay se da en el marco del ciclo Marea, que en esta sexta edición se consolida como un espacio para visibilizar y poner en valor a las artistas mujeres y las disidencias tanto a nivel nacional como regional, a lo largo de todo el año.
Sábado 21 de noviembre, 21 h, en Sala Zitarrosa. Entradas en Tickantel de 1.800 a 2.500 pesos.