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Hilda Lizarazu cantará en la Sala Zitarrosa su nuevo disco y sus viejos éxitos

La cantante argentina se presentará el sábado 21 de noviembre en el marco del ciclo Marea

Hilda Lizarazu.

Hilda Lizarazu.

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Sala Zitarrosa
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Poco después de la presentación de La impostora, su nuevo disco, Hilda Lizarazu llega a Montevideo el sábado 21 de noviembre. La escala en Uruguay es parte de una gira de la compositora y cantante argentina, referente del rock y el pop rioplatense, que integró bandas como Man Ray y Los Twist, y fue vocalista de Charly García.

La artista, que actuará en la Sala Zitarrosa, es dueña de un repertorio instalado en el recuerdo de los rioplatenses, como Hace frío ya, Sola en los bares y Buscando un símbolo de paz. El show en Montevideo será la oportunidad de estrenar su nuevo disco y repasar todos sus clásicos.

El show en Uruguay se da en el marco del ciclo Marea, que en esta sexta edición se consolida como un espacio para visibilizar y poner en valor a las artistas mujeres y las disidencias tanto a nivel nacional como regional, a lo largo de todo el año.

Sábado 21 de noviembre, 21 h, en Sala Zitarrosa. Entradas en Tickantel de 1.800 a 2.500 pesos.

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