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In-Edit Uruguay 2026: el festival de cine documental musical llega por primera vez a Montevideo

Con funciones en Sala Zitarrosa y Cinemateca, la programación del festival combina música, cine e identidad

Película Its Never Over, Jeff Buckley; de Amy Berg.&nbsp;

Película It's Never Over, Jeff Buckley; de Amy Berg. 

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In-Edit
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Montevideo suma un nuevo hito cultural con la llegada del Festival Internacional de Cine Documental Musical In-Edit, que celebrará su primera edición presencial en Uruguay del 23 al 26 de abril. Con funciones en la Sala Zitarrosa y Cinemateca Uruguaya, el reconocido festival —nacido en Barcelona y consolidado como una de las principales plataformas globales del género— propone durante cuatro días una programación que combina cine con música e identidad. La propuesta reúne documentales contemporáneos que van desde retratos de figuras internacionales hasta historias que exploran la creación artística, la memoria colectiva y los contextos sociales que atraviesan a la música.

La apertura, el jueves 23, estará dedicada a Jeff Buckley, con el documental dirigido por Amy Berg que reconstruye su vida y legado a partir de material de archivo inédito y testimonios cercanos. Una elección que sintetiza el espíritu de In-Edit: entender la música como un relato cultural capaz de trascender generaciones, incluso en trayectorias breves pero con una influencia profunda.

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Uno de los ejes de esta primera edición será la conexión con el mundo hispanohablante. Allí destaca el documental sobre Pablo Milanés, Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés, de Fabien Pisani, que refuerza la vocación del festival por tender puentes entre territorios y épocas. In-Edit tiene como uno de sus objetivos integrar grandes nombres internacionales con referentes fundamentales de la música latinoamericana y ampliar así el mapa cultural.

Más allá de la exhibición, la llegada de este Festival Internacional de Cine Documental Musical también se inscribe en un momento de crecimiento del sector audiovisual uruguayo y posiciona al país dentro de un circuito internacional de festivales especializados. Con una proyección de continuidad en el tiempo, la iniciativa apunta a fortalecer la industria local, generar nuevas audiencias y abrir espacios de circulación para realizadores y relatos vinculados a la música.

En una ciudad con identidad sonora propia —atravesada por tradiciones como el tango y el candombe—, el festival encuentra un terreno fértil para consolidarse como un punto de encuentro donde las historias no solo se proyectan: se viven.

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