‘IN+OUT’, una obra inmersiva protagonizada por Annasofía Facello en Magma Futura

Drift es una serie de obras de teatro aumentado cuya primera pieza, creada especialmente para la sala de Magma Futura, se denomina IN+OUT.
La obra, que explora la deriva de la identidad en un mundo regido por algoritmos, forma parte de Drift, una serie de piezas de teatro aumentado
Drift es una serie de obras de teatro aumentado cuya primera pieza, creada especialmente para la sala de Magma Futura, se denomina IN+OUT.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Una obra inmersiva y fragmentaria, protagonizada por Annasofía Facello, donde un solo cuerpo transita entre espacios, voces y proyecciones que desdibujan los límites entre lo real y lo simulado.
La pieza explora la deriva de la identidad en un mundo regido por algoritmos, memorias sintéticas y tecnologías que pretenden pensar por nosotros.
Viernes 7 de noviembre, a las 19.30, en Magma Futura. Entradas a 800 pesos, a la venta en Ticketfacil.uy.