‘IN+OUT’, una obra inmersiva protagonizada por Annasofía Facello en Magma Futura

La obra, que explora la deriva de la identidad en un mundo regido por algoritmos, forma parte de Drift, una serie de piezas de teatro aumentado

in+out Magma Futura
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Drift es una serie de obras de teatro aumentado cuya primera pieza, creada especialmente para la sala de Magma Futura, se denomina IN+OUT.

Una obra inmersiva y fragmentaria, protagonizada por Annasofía Facello, donde un solo cuerpo transita entre espacios, voces y proyecciones que desdibujan los límites entre lo real y lo simulado.

Leé además

Roberto Suárez y Marcelo Subiotto en Perros.
Entrevista

Marcelo Subiotto: “Lo que llevo del teatro al cine es la preparación: no adhiero a la espontaneidad”

Por Pablo Staricco
Peloca de Nenan Pelenur en el Teatro Movie
Recomendado

Vuelve al Movie el despelucado unipersonal de Nenan Pelenur

Por Redacción Galería

La pieza explora la deriva de la identidad en un mundo regido por algoritmos, memorias sintéticas y tecnologías que pretenden pensar por nosotros.

Viernes 7 de noviembre, a las 19.30, en Magma Futura. Entradas a 800 pesos, a la venta en Ticketfacil.uy.

