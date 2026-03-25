Juana de Ibarbourou y Felisberto Hernández ilustrados para niños, más un cuento sobre nuevos comienzos

Las vacaciones de Turismo se prestan para una buena lectura y es un buen momento para incentivar a los más chicos a adentrarse en una historia escrita. Editorial Morisqueta, una iniciativa independiente con foco en la literatura infantil, tiene tres novedades que siguen su línea editorial: acompañar el desarrollo de los niños y despertar curiosidad contando historias que trasciendan fronteras y, a la vez, reflejen nuestras raíces.

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En esta obra atemporal, el autor uruguayo nos sumerge en una celebración del juego y la creación, donde la verdadera magia surge de los momentos compartidos y los lazos familiares. En esta edición, el relato de Felisberto se encuentra con las ilustraciones de Diego Bianki, potenciando ese viaje hacia la infancia en el que una pelota no es solo un juguete, sino el centro del universo. Un relato breve sobre cómo la imaginación y el afecto transforman lo cotidiano en algo extraordinario.

El libro incluye, al final, notas biográficas de Felisberto Hernández por el escritor y docente Andrés Echevarría, que dan a los niños que se acerquen al libro el contexto en el que el autor escribió el relato. Recomendado a partir de cuatro años.

Las canciones de Natacha 54 páginas, 890 pesos.

Publicado originalmente en 1930, este encantador poema sigue siendo un delicado homenaje a la infancia. En sus versos, la ternura y la fantasía se entrelazan para crear un refugio en el que el tiempo parece detenerse. Esta nueva edición cuenta con las ilustraciones de Alicia Baladan, que construyen una atmósfera onírica y acogedora que dialoga con la rima de Juana. Una invitación a que los más pequeños descubran la poesía.

También incluye notas biográficas de Juana de Ibarbourou, su poesía, su voz femenina, su legado, y hasta una línea de tiempo que registra algunas de sus principales obras y distinciones. Recomendado a partir de tres años.

El primer día de clases, de Alejandra González y Daniel Kondo

El primer dia de clases 44 páginas, 890 pesos.

En este libro, Alejandra González y el ilustrador Daniel Kondo se proponen registrar ese torbellino de emociones —entre la expectativa y el nerviosismo— que define el comienzo de clases. La noche anterior, cuando aparece la primera estrella, los niños ya se lavaron los dientes y las mochilas están listas. Todo parece estar en calma, pero alguien se ha puesto nervioso: Pepe, el sapo, uno de los juguetes del aula. ¿Les gustará a los niños?, se pregunta. Pero resulta que los marcadores también están preocupados, lo mismo que las hojas, y la tortuga vieja, y la muñeca nueva. Cuando entienden que todos sienten lo mismo, se dan cuenta de que la empatía es la mejor herramienta para vencer los miedos propios. Recomendado a partir de cuatro años.