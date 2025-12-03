‘La curva del tiempo’ en el Auditorio Nacional del Sodre

El tiempo pasa extraño para Ángel y la audiencia del Auditorio Nacional de Sodre este 5, 6 y 7 de diciembre. Él convive con un caballo, una tortuga y con el fantasma de Teresa, su gran amor. Ella aparece, lo habita, al son de un bolero en la radio.
Un hombre anclado al pasado y una mujer sin presente personifican los vínculos, el duelo, el amor, el humor y el misterio del tiempo en el escenario del Sodre
El tiempo pasa extraño para Ángel y la audiencia del Auditorio Nacional de Sodre este 5, 6 y 7 de diciembre. Él convive con un caballo, una tortuga y con el fantasma de Teresa, su gran amor. Ella aparece, lo habita, al son de un bolero en la radio.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Martina Cabanas Collell, dramaturga y directora, que vive entre Barcelona, Madrid y Buenos Aires, construye una puesta que aprovecha los silencios, la espera y los detalles.
Sobre el escenario, dos actores encarnan tres presencias: un hombre que vive aferrado al recuerdo, una mujer sin presente y una figura que insiste en quedarse, aunque ya no pertenezca del todo a este mundo.
La curva del tiempo propone una comedia melancólica sobre los vínculos y el misterio del tiempo cuando ya no parece quedar tiempo para nada.
La dupla actoral de Magela Zanotta y Federico Buso se mueve con enorme sensibilidad entre el humor y la melancolía, con una energía escénica que envuelve desde lo no dicho. Una obra simple que sacude el mundo interior, ideal para los que necesiten una pausa sensible antes de fin de año.
Viernes 5 y sábado 6 de diciembre, a las 20 horas, y domingo 7, a las 19, en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre. Entradas a 600 pesos, disponibles en Tickantel.