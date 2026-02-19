La ópera ‘Carmen’ llega del 7 al 11 de marzo al Auditorio Nacional del Sodre

Se presentará por primera vez en América del Sur la ópera más universal del compositor Georges Bizet, que está cumpliendo 150 años desde su estreno en París

Del 7 al 11 de marzo a las 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre se presenta la ópera Carmen, dirigida por Emilio Sagi y protagonizada por Nancy Fabiola Herrera. Llamada “la Carmen del siglo XXI”, Herrera junto con el tenor Marcelo Álvarez (quien representa a don José) han sido la pareja histórica de esta ópera en escenarios como el Metropolitan Opera de Nueva York y el Covent Garden de Londres.

La producción europea llega cuando se cumplen 150 años de Carmen, del compositor Georges Bizet, considerada la más universal de sus óperas. Se estrenó por primera vez el 3 de marzo 1875 en la Opéra-Comique de París, y en aquel momento causó rechazo por lo poco convencional de su propuesta. Después de 48 representaciones, llegó a Viena, donde tuvo gran éxito y fue el comienzo de su gran popularidad universal.

La historia se ambienta en Sevilla, alrededor de 1820, y la protagoniza una gitana aguerrida llamada Carmen, quien seduce al cabo don José. Atrapado por los encantos de la gitana, el soldado abandona a quien era su enamorada, se rebela contra su superior y se une a un grupo de contrabandistas. Cuando Carmen lo engaña con un torero, él, cegado por los celos, la asesina.

Ahora la puesta dirigida por Sagi se presenta por primera vez en América del Sur con un elenco internacional destacado y una coreografía moderna, muy española y elegante. En la dirección musical y al frente de la Orquesta Sinfónica y del Coro Nacional del Sodre está Beatrice Venezi. La escenografía es de Daniel Bianco y la coreografía pertenece a Nuria Castejón. Una propuesta de Carmen que se enfoca en la psicología de los personajes y pone énfasis en la violencia y el maltrato.