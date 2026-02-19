  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La ópera ‘Carmen’ llega del 7 al 11 de marzo al Auditorio Nacional del Sodre

    Se presentará por primera vez en América del Sur la ópera más universal del compositor Georges Bizet, que está cumpliendo 150 años desde su estreno en París

    Nancy Fabiola Herrera es Carmen.

    Nancy Fabiola Herrera es Carmen.

    FOTO

    Sodre
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Del 7 al 11 de marzo a las 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre se presenta la ópera Carmen, dirigida por Emilio Sagi y protagonizada por Nancy Fabiola Herrera. Llamada “la Carmen del siglo XXI”, Herrera junto con el tenor Marcelo Álvarez (quien representa a don José) han sido la pareja histórica de esta ópera en escenarios como el Metropolitan Opera de Nueva York y el Covent Garden de Londres.

    La producción europea llega cuando se cumplen 150 años de Carmen, del compositor Georges Bizet, considerada la más universal de sus óperas. Se estrenó por primera vez el 3 de marzo 1875 en la Opéra-Comique de París, y en aquel momento causó rechazo por lo poco convencional de su propuesta. Después de 48 representaciones, llegó a Viena, donde tuvo gran éxito y fue el comienzo de su gran popularidad universal.

    Leé además

    El nuevo director de la Orquesta Sinfónica del Sodre es el español Ignacio García-Vidal.
    Energía renovada

    Ignacio García-Vidal: “Detrás de cada concierto hay una historia, y yo necesito que la conozcan para que emocione”

    Por Milene Breito Pistón
    adan kovacsics, el traductor de laszlo krasznahorkai, premio nobel de literatura 2025
    Entrevista

    Adan Kovacsics, el traductor de László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025

    Por Silvana Tanzi

    La historia se ambienta en Sevilla, alrededor de 1820, y la protagoniza una gitana aguerrida llamada Carmen, quien seduce al cabo don José. Atrapado por los encantos de la gitana, el soldado abandona a quien era su enamorada, se rebela contra su superior y se une a un grupo de contrabandistas. Cuando Carmen lo engaña con un torero, él, cegado por los celos, la asesina.

    Ahora la puesta dirigida por Sagi se presenta por primera vez en América del Sur con un elenco internacional destacado y una coreografía moderna, muy española y elegante. En la dirección musical y al frente de la Orquesta Sinfónica y del Coro Nacional del Sodre está Beatrice Venezi. La escenografía es de Daniel Bianco y la coreografía pertenece a Nuria Castejón. Una propuesta de Carmen que se enfoca en la psicología de los personajes y pone énfasis en la violencia y el maltrato.

    Las entradas pueden adquirirse en Tickantel y van desde $ 2.000 a $ 5.000.

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    Tamara Rubilar: Uruguay es “la única zona azul en Latinoamérica”, por su población “más longeva y saludable”

    Por Lucía Cuberos
    Estados Unidos

    “Restaurar el predominio”: Estados Unidos y un plan más agresivo contra China y el narcotráfico en Sudamérica

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
    // Leer el objeto desde localStorage