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La música de Nair Mirabrat, liderada por Martín Ibarra, se expande para convertirse en ritual sonoro

La banda presenta Nair circular, un concierto inmersivo que cruza candombe y jazz, y reivindica la música local del 23 al 26 de abril en el Teatro Solís

Lo que propone Nair Mirabrat es un dispositivo, una forma de escuchar distinta, más física, en la que el público es una parte activa de la función.&nbsp;

Lo que propone Nair Mirabrat es un dispositivo, una forma de escuchar distinta, más física, en la que el público es una parte activa de la función. 

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Después de agotar funciones con su homenaje al álbum de Eduardo Mateo, Mateo solo bien se lame, Nair Mirabrat vuelve a escena con Nair circular, un concierto inmersivo donde una narrativa se construye desde la música, en un flujo continuo (no hay pausas) para sostener una experiencia sensorial completa.

Liderado por Martín Ibarra, el colectivo viene consolidando su identidad dentro de la nueva música uruguaya. Una mezcla entre candombe, jazz y canción montevideana que dialoga con la tradición de Mateo, Rada y los Fattoruso desde un lenguaje contemporáneo. Su recorrido se remonta a un primer EP grabado en Sondor que obtuvo un Premio Nacional de Música del MEC y llega hasta Juntos ahora (2021), donde expandieron su universo con colaboraciones regionales y una búsqueda sonora cada vez más abierta.

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La música de Nair Mirabrat es una mezcla entre candombe, jazz y canción montevideana que dialoga con la tradición de Mateo, Rada y los Fattoruso desde un lenguaje contemporáneo.

La música de Nair Mirabrat es una mezcla entre candombe, jazz y canción montevideana que dialoga con la tradición de Mateo, Rada y los Fattoruso desde un lenguaje contemporáneo.

Esa lógica de colectivo más que banda la saben trasladar a la escena. Nair Mirabrat funciona como un ensamble flexible en el que cada músico aporta desde su propio universo; en trabajos anteriores ya habían explorado esta idea de “concierto-experiencia”, y en Nair circular eso se profundiza.

Con 10 músicos en escena, la propuesta apuesta a un formato envolvente en el que el público queda, literalmente, dentro del sonido. La elección de la sala Zavala Muniz es por su cercanía y disposición, que permiten amplificar esa sensación de estar dentro de algo que sucede en tiempo real.

Lo que propone Nair Mirabrat es un dispositivo; una forma de escuchar distinta, más física, en la que la audiencia es una parte activa de la función.

Del jueves 23 al domingo 26 de abril a las 20.30 horas en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Entradas a 1.100 pesos a la venta en Tickantel y boletería de la sala.

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