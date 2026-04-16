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    El festival In-Edit llega a Uruguay con seis documentales musicales que no están en plataformas

    El Festival Internacional de Cine Documental Musical proyectará en abril películas sobre Pablo Milanés, John Lennon, Joan Baez y Brian Jones, entre otros

    Fotograma promocional del documental One to One: John & Yoko.

    Fotograma promocional del documental One to One: John & Yoko.

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    In-Edit Uruguay
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Del jueves 23 al domingo 26 se realizará en Montevideo la primera edición del Festival Internacional de Cine Documental Musical In-Edit, con función inaugural en la Sala Zitarrosa el primer día y con el resto de la programación en Cinemateca.

    El festival tiene más de 20 años de historia en Barcelona y presencia en más de diez países. La programación incluye seis documentales internacionales, ninguno disponible aún en plataformas de streaming locales. La entrada general a las funciones en Cinemateca cuesta $ 400 y las entradas para la función inaugural en la Sala Zitarrosa se adquieren en Tickantel.

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    La curaduría, a cargo de la directora artística chilena Isabela Sicchero, privilegia retratos de artistas en tensión con su época antes que registros de conciertos. La organización describe el criterio de selección como deliberadamente activista, más interesado en las contradicciones biográficas de los retratados que en sus discografías.

    Dos títulos giran en torno a figuras que no sobrevivieron a su propia leyenda. It's Never Over, Jeff Buckley, dirigido por Amy Berg y coproducido por Brad Pitt, abre el festival el 23 de abril a las 19.30 con imágenes inéditas y testimonios del círculo íntimo del músico estadounidense, autor de un solo disco antes de morir ahogado en el Mississippi en 1997.

    The Stones and Brian Jones, del inglés Nick Broomfield, se proyecta el viernes 24 y reconstruye la historia del fundador de los Rolling Stones, expulsado de la banda que él mismo creó antes de morir a los 27 años.

    Otros dos se detienen en figuras cuya trayectoria fue inseparable del activismo político. Joan Baez: I Am A Noise, firmado por Miri Navasky, Maeve O'Boyle y Karen O'Connor, va el sábado 25 y es un autorretrato en el que la cantante repasa su carrera y su vínculo compulsivo con la causa política.

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    Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés, del director Fabien Pisani, cierra el festival el domingo 26 con un retrato de los últimos meses del trovador cubano y las tensiones políticas que atravesaron su obra.

    Los dos títulos restantes se alejan del formato biográfico. One to One: John and Yoko, dirigido por Kevin Macdonald y Sam Rice, se proyecta el sábado 25 e incluye el registro filmado del show que la pareja dio en el Madison Square Garden, en una convulsionada Nueva York de los años 70. Michel Gondry, Do it Yourself!, del francés François Nemeta, se verá el viernes 24 y sigue el proceso creativo del cineasta y realizador de videoclips de Daft Punk y Björk, conocido por su estilo visual de elaboración artesanal.

    Las actividades paralelas incluyen charlas con Toni Queirol, director de programación artística de In-Edit Barcelona, sobre gestión e internacionalización del documental musical.

    A futuro: documentales uruguayos

    En Uruguay, la organización local está a cargo de la productora Lorena Amarillo, quien en entrevistas ha definido esta primera edición como una muestra de presentación antes de que el formato crezca.

    El plan de la organización es a cuatro años e incorporará competencias nacionales e internacionales de cine y videoclips que en esta edición todavía no existen. Uno de los objetivos es proveer espacios de exhibición a realizadores uruguayos que actualmente no los tienen, en un sector con producción activa, pero con muy pocas pantallas disponibles para el género documental musical.

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