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Orishas por primera vez en Uruguay: el Teatro de Verano le abre las puertas al hip hop cubano

Con más de dos décadas de historia, el grupo que redefinió el hip hop en español llega a Uruguay para repasar una obra que marcó época y sigue vigente

Orishas se consolidó como uno de los mayores representantes del hip hop cubano a nivel global.

Orishas se consolidó como uno de los mayores representantes del hip hop cubano a nivel global.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Por primera vez, Orishas llega a Montevideo con su gira Represent Cuba 2026. El icónico grupo cubano se presentará con un show que será un repaso por todos sus clásicos.

Pioneros en fusionar hip hop con son, rumba y raíces afrocubanas, Orishas construyó un sonido propio cuando la música urbana todavía no dominaba la escena. Y temas como A lo cubano, Represent o El kilo siguen funcionando como himnos de identidad y estilo.

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La banda —hoy integrada por Yotuel Romero y Roldán González Rivero— nació en 1999 en París, cuando músicos cubanos en tránsito decidieron llevar más lejos una idea simple pero poderosa: mezclar el pulso del rap con la tradición musical de su país.

Con más de 750.000 discos vendidos en Europa y varias nominaciones a los premios Grammy, Orishas se consolidó como uno de los mayores representantes del hip hop cubano a nivel global. Su música, además, no esquiva la crítica social. Canciones como El kilo abordan temas de desigualdad, mientras colaboraciones como Pal Norte junto a Calle 13 —ganadora de un Latin Grammy 2007— ampliaron su alcance en la escena latina.

Jueves 30 de abril a las 21 horas en el Teatro de Verano. Entradas disponibles en Tickantel, con precios que van de 1.900 a 4.400 pesos.

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