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La obra de teatro ‘La hora azul’ se estrena en el Sodre con tres únicas funciones

La propuesta, que aborda la incertidumbre de las transiciones vitales, se presentará el 23, 24 y 25 de octubre en el Auditorio Nelly Goitiño

Sofía Etcheverry y Romina Capezzuto encarnan a Ana y Nan en La hora azul.

Sofía Etcheverry y Romina Capezzuto encarnan a Ana y Nan en La hora azul.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La ansiedad por lo que viene, las contradicciones de crecer y la necesidad permanente de tener respuestas son los temas que explora la obra La hora azul, que llega con tres únicas funciones al Auditorio Nelly Goitiño del Sodre (sala Héctor Tosar) los días 23, 24 y 25 de octubre.

En un atardecer que parece no terminar nunca, dos personajes quedan suspendidos entre lo que fueron y lo que todavía no saben que serán. Allí el absurdo, el simbolismo y la incertidumbre transitan durante el breve período del crepúsculo en el que ya no hay plena luz del día, pero tampoco completa oscuridad.

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Se trata de un tiempo entre tiempos que la obra toma como punto de partida para hablar de las transiciones, las dudas y aquello que sucede cuando dejamos atrás una etapa sin saber todavía qué vendrá después.

Las protagonistas Ana y Nan (Sofía Etcheverry y Romina Capezzuto) están al borde de un precipicio y desde allí recorren un territorio suspendido entre la infancia y la adultez, el juego y la muerte, los viajes y el silencio.

A partir de la palabra y la imagen, la directora y dramaturga Malena Urrutia Barrios propone una mirada sobre la memoria, el duelo, el paso del tiempo y las preguntas que acompañan nuestra existencia.

Viernes 23 y sábado 24 de octubre a las 21 h, domingo 25 a las 19.30 h. Entradas a 600 pesos disponibles en Tickantel y en boletería del Sodre.

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