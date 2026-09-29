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‘Desconectados’, la obra que aborda las complejidades de la era digital, en el Teatro Stella

La compañía Las Ophelias reestrena su exitoso musical que propone una reflexión sobre la vida moderna, a través del humor y la música

Desconectados
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La compañía teatral joven Las Ophelias reestrena su exitosa obra musical Desconectados en el Teatro Stella D'Italia-La Gaviota a partir del viernes 9 de octubre.

Luego de las funciones en mayo y junio, las creadoras de la obra musical El club de los perfectos vuelven con la historia de un grupo de adolescentes que se enfrenta a un mundo hiperconectado, donde las relaciones, la identidad y la percepción de uno mismo están constantemente mediadas por la tecnología.

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Desconectados es una invitación a reflexionar sobre el estar presentes a través del humor, la música original y momentos profundamente humanos.

Los textos son de Paula Elutchanz y Lara Berman. A su vez, Berman es la directora y productora del espectáculo y Elutchanz está detrás de la idea general, la composición musical y la asistencia de dirección.

Viernes y sábados de octubre (a partir del 9), 20 h en el Teatro Stella D'Italia-La Gaviota. Entradas a 500 y 600 pesos en RedTickets y boletería de la sala.

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