¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La tercera entrega de la exitosa saga de James Cameron, ‘Avatar: fuego y cenizas’

James Cameron expande el universo de Pandora con la llegada de un nuevo clan en Avatar: fuego y cenizas

Avatar Fuego y Cenizas (5)

FOTO

20th Century Studios
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“Emocionalmente profunda y sumamente épica”. Así definió James Cameron a Avatar: fuego y cenizas en un mensaje reciente dirigido a los fans. La tercera entrega de la icónica saga lleva el universo de Pandora a un nuevo nivel. La película vuelve a poner en el centro a Jake Sully, Neytiri y su familia, en una aventura que Cameron describe como la evolución natural —y emocional— de un mundo que se reinventa en cada entrega. El filme, escrito por Cameron junto con Rick Jaffa y Amanda Silver, reúne a un elenco multitudinario encabezado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet y Oona Chaplin.

Avatar Fuego y Cenizas (3)
Oona Chaplin es Varang, la líder del clan Mangkwan, o Pueblo de las Cenizas, en la tercera entrega de Avatar.

Oona Chaplin es Varang, la líder del clan Mangkwan, o Pueblo de las Cenizas, en la tercera entrega de Avatar.

En esta nueva entrega, Pandora se expande con la llegada del clan Mangkwan, o Pueblo de las Cenizas. Su líder es Varang (Chaplin), quien utilizará la violencia y el fuego para conseguir sus objetivos. Esto desafiará a los Sully a buscar estrategias para proteger a su familia y su hogar.

Leé además

Las guerreras K-pop.
Recomendado

Llega al cine 'Las guerreras K-pop', la película más vista en la historia de Netflix

Por Redacción Galería
guillermo del toro cumple un sueno al adaptar al cine ?frankenstein?, la novela gotica de mary shelley
Estreno

Guillermo del Toro cumple un sueño al adaptar al cine ‘Frankenstein’, la novela gótica de Mary Shelley

Por Redacción Galería
la segunda entrega de la pelicula de animacion ?zootopia? llega al cine
Recomendado

La segunda entrega de la película de animación ‘Zootopia’ llega al cine

Por Redacción Galería

Avatar: fuego y cenizas destaca por sus nuevos escenarios que hacen elevar la experiencia visual. Buena parte de ello tuvo lugar en Wellington, Nueva Zelanda, donde el estudio Wēt se encargó de los efectos visuales. Ese país también fue, una vez más, hogar de la producción: más de 1.500 personas trabajaron allí, muchas desde los Stone Street Studios. Sus paisajes, talentos y dinámica creativa moldearon de forma directa la estética del filme.

Avatar Fuego y Cenizas (1)
Sigourney Weaver es Kiri, la hija adoptiva de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña).

Sigourney Weaver es Kiri, la hija adoptiva de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña).

Desde 2009, Avatar se ha convertido en sinónimo de innovación. La técnica de captura de actuación —que registra cada matiz emocional de los actores en un espacio virtual— vuelve a ser protagonista y se actualiza con herramientas de última generación para lograr personajes digitales más realistas y un nivel de inmersión sin precedentes.

La realización de esta tercera película estuvo marcada por la ausencia de Jon Landau, productor histórico de Cameron y figura clave en la construcción de la franquicia. Su muerte, el año pasado, dejó una huella profunda en el equipo. “Encontraba soluciones creativas a problemas difíciles… Amaba profundamente lo que hacía”, recordó la productora ejecutiva Rae Sanchini. El principal encargado de continuar su legado fue su hijo Jamie Landau, coproductor y parte fundamental del set de cámara virtual.

Estreno en cines: jueves 18 de diciembre.

Embed

Selección semanal
Javier Milei

¿Existe una estética oficial de la era Milei o de la derecha global?

Por Damián Tabarovsky
Mundial 2030

“Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
Desayunos Búsqueda

Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno de “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

Por Victoria Fernández
Partido Colorado

Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

Por Leonel García

TE PUEDE INTERESAR

Mick Jagger asistió a los British Fashion Awards acompañado por su pareja, la bailarina de ballet estadounidense Melanie Hamrick. 

Con Mick Jagger y anuncios de embarazos: así se celebraron los British Fashion Awards

Por Redacción Galería
Mikael Boudakian, el piloto y artista que pinta lo que ve desde el aire y expone en Art Basel Miami 2025

Mikael Boudakian, el piloto y artista que pinta lo que ve desde el aire y expone en Art Basel Miami 2025

Por Magdalena Cabrera
Derecho al olvido oncológico, un proyecto de ley que busca romper con el estigma del cáncer

Derecho al olvido oncológico, un proyecto de ley que busca romper con el estigma del cáncer

Por Magdalena Cabrera
Reivindicar lo analógico funciona como una forma de poner en valor prácticas culturales que, en definitiva, son más humanas.

Entretenimiento analógico y juegos de mesa: la tendencia de volver a tomarse el tiempo de estar

Por Milene Breito Pistón