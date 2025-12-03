La tercera entrega de la exitosa saga de James Cameron, ‘Avatar: fuego y cenizas’

James Cameron expande el universo de Pandora con la llegada de un nuevo clan en Avatar: fuego y cenizas

“Emocionalmente profunda y sumamente épica”. Así definió James Cameron a Avatar: fuego y cenizas en un mensaje reciente dirigido a los fans. La tercera entrega de la icónica saga lleva el universo de Pandora a un nuevo nivel. La película vuelve a poner en el centro a Jake Sully, Neytiri y su familia, en una aventura que Cameron describe como la evolución natural —y emocional— de un mundo que se reinventa en cada entrega. El filme, escrito por Cameron junto con Rick Jaffa y Amanda Silver, reúne a un elenco multitudinario encabezado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet y Oona Chaplin.

Avatar Fuego y Cenizas (3) Oona Chaplin es Varang, la líder del clan Mangkwan, o Pueblo de las Cenizas, en la tercera entrega de Avatar. 20th Century Studios En esta nueva entrega, Pandora se expande con la llegada del clan Mangkwan, o Pueblo de las Cenizas. Su líder es Varang (Chaplin), quien utilizará la violencia y el fuego para conseguir sus objetivos. Esto desafiará a los Sully a buscar estrategias para proteger a su familia y su hogar.

Avatar: fuego y cenizas destaca por sus nuevos escenarios que hacen elevar la experiencia visual. Buena parte de ello tuvo lugar en Wellington, Nueva Zelanda, donde el estudio Wēt se encargó de los efectos visuales. Ese país también fue, una vez más, hogar de la producción: más de 1.500 personas trabajaron allí, muchas desde los Stone Street Studios. Sus paisajes, talentos y dinámica creativa moldearon de forma directa la estética del filme.

Avatar Fuego y Cenizas (1) Sigourney Weaver es Kiri, la hija adoptiva de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña). 20th Century Studios Desde 2009, Avatar se ha convertido en sinónimo de innovación. La técnica de captura de actuación —que registra cada matiz emocional de los actores en un espacio virtual— vuelve a ser protagonista y se actualiza con herramientas de última generación para lograr personajes digitales más realistas y un nivel de inmersión sin precedentes.

La realización de esta tercera película estuvo marcada por la ausencia de Jon Landau, productor histórico de Cameron y figura clave en la construcción de la franquicia. Su muerte, el año pasado, dejó una huella profunda en el equipo. “Encontraba soluciones creativas a problemas difíciles… Amaba profundamente lo que hacía”, recordó la productora ejecutiva Rae Sanchini. El principal encargado de continuar su legado fue su hijo Jamie Landau, coproductor y parte fundamental del set de cámara virtual.