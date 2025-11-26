La segunda entrega de la película de animación ‘Zootopia’ llega al cine

La metrópolis más caótica y encantadora del mundo animal vuelve a la pantalla grande. Zootopia 2, la secuela de la película ganadora del Oscar en 2016, promete expandir su universo con nuevos personajes, escenarios inéditos y mucho humor. Judy Hopps y Nick Wilde se unen una vez más para enfrentar un nuevo misterio: la llegada de Gary De’Snake, un reptil tan intrigante como peligroso. Su aparición desata una serie de eventos que sacudirán la ciudad y obligarán a los protagonistas a infiltrarse en zonas nunca antes vistas de Zootopia: pantanos, desiertos y regiones repletas de secretos.
Jared Bush, uno de los directores del filme, adelantó que esta segunda parte llevará al público a explorar un mundo más grande y sorprendente. “Estamos muy emocionados de volver a recibir a todos en la escandalosa y expansiva metrópolis de Zootopia, y de llevarlos a partes de la ciudad que no habíamos visitado en un viaje hilarante y salvaje”.
Byron Howard, el otro director, destacó un guiño para los fanáticos: la canción original ZUTU, creada especialmente por el grupo de tecno Lemeeens, que acompañó a Gazelle en su gira. La superestrella vuelve con la voz de Shakira, junto con Fortune Feimster y Quinta Brunson.
Con el sello del equipo ganador del Oscar —Bush y Howard en la dirección e Yvett Merino en la producción—, Zootopia 2 se perfila como uno de los estrenos familiares más fuertes del año.