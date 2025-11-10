¡Hola !

Guillermo del Toro cumple un sueño al adaptar al cine 'Frankenstein', la novela gótica de Mary Shelley

Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, está disponible en Netflix

Frankenstein_Netflix

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Guillermo del Toro dirigió películas multipremiadas y grandes éxitos de taquilla. El laberinto del fauno (2006), La cumbre escarlata (2015), La forma del agua (2017) y Pinocho (2022) son solo algunos ejemplos. Pero hace muy poco, y tras varias décadas de carrera como director y productor en Hollywood, logró cumplir un sueño de toda su vida: realizar su propia adaptación de Frankenstein, la clásica novela gótica de Mary Shelley.

El mexicano lleva más de 10 años trabajando en este filme sobre su “novela favorita del mundo”, según declaró al sitio web estadounidense de entretenimiento Collider en 2010. Siempre tuvo fascinación por los monstruos que habitan dentro y fuera de todo ser humano. Y siempre tuvo devoción por Shelley. Cuando en 2018 subió al escenario para recibir un premio Bafta al Mejor director por La forma del agua dedicó un momento a agradecer a la novelista británica.

Frankenstein_Netflix (4)
Guillermo del Toro junto a Jacob Elordi durante el rodaje de Frankenstein.

Guillermo del Toro junto a Jacob Elordi durante el rodaje de Frankenstein.

“La figura más importante del legado inglés es, increíblemente, para mí, una adolescente llamada Mary Shelley, y ha permanecido tan importante en mi vida como si fuera de mi familia”, dijo. “Y tantas veces, cuando quiero rendirme, cuando pienso en rendirme, cuando la gente me dice que soñar con las películas y las historias que sueño es imposible, pienso en ella”, añadió.

Para su proyecto, formó un elenco protagónico integrado por Oscar Isaac (Ex Machina, Inside Llewyn Davis), Jacob Elordi (Saltburn, Priscilla) y Mia Goth (X, Emma). Para roles secundarios eligió a Felix Kammerer (Sin novedad en el frente), Lars Mikkelsen (The Witcher, Ahsoka), David Bradley (quien ya trabajó con Del Toro en Pinocho y Harry Potter), Christian Convery (Sweet Tooth), Charles Dance (Juego de tronos, Mank) y Christoph Waltz (Malditos bastardos, Django desencadenado).

Frankenstein_Netflix (1)

La película se divide en tres secciones: un preludio en medio del hielo, seguido de dos capítulos: La historia de Víctor y La historia de la criatura. La estructura se inspira en la novela original, que comienza desde la perspectiva de un capitán de barco y luego da paso a las historias de Víctor y su creación.

Del Toro trabajó de cerca con el editor Evan Schiff para lograr una transición fluida entre los capítulos. “En cualquier película con capítulos y voz en off, mantener el ritmo narrativo es uno de los mayores desafíos”, explicó Schiff a Netflix. “Tenemos el inicio de la película en el barco para establecer el contexto y captar la atención del espectador. Luego presentamos la historia de Víctor. Uno de los puntos clave que consideramos es: ‘¿cuándo se crea la criatura? ¿Cuándo la conocemos por primera vez?’. Aunque la criatura tiene su propio capítulo, también aparece en el de Víctor”, agregó.

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix

Disponible en Netflix.

Guillermo del Toro cumple un sueño al adaptar al cine ‘Frankenstein’, la novela gótica de Mary Shelley

