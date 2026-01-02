Las 7 tendencias que redefinirán los viajes en 2026

El Travel Trends Report 2026 de Skyscanner anticipa un cambio en la forma de viajar, con experiencias más personales, nuevos motivos de viaje y mayor uso de la tecnología

Viajar ya no es solo desplazarse: es una forma de expresión personal, una inversión emocional y, en muchos casos, una extensión del estilo de vida. Bajo esta premisa, la plataforma global de viajes Skyscanner presentó su Travel Trends Report 2026, un informe que anticipa cómo, por qué y para qué viajarán las personas el próximo año.

El estudio se apoya en una base de datos única en la industria: miles de millones de búsquedas reales realizadas en Skyscanner a escala mundial, combinadas con encuestas a más de 22.000 viajeros en distintos mercados, además de análisis de patrones de reserva, filtros de búsqueda y comportamiento digital. Esta metodología permite no solo identificar destinos en alza, sino también comprender las motivaciones profundas que impulsan las decisiones de viaje.

Según el informe, el 84% de los viajeros planea viajar igual o más que en 2025, una señal clara de que la demanda turística se mantiene sólida pese a la incertidumbre económica global. A su vez, millennials y generación Z se posicionan como los principales motores de crecimiento, con una mayor predisposición a gastar en experiencias, vuelos y alojamientos que se alineen con sus valores e intereses personales.

En este escenario, Skyscanner identifica siete tendencias clave que marcarán la agenda del turismo en 2026 y que reflejan un cambio de paradigma: menos viajes estandarizados y más experiencias diseñadas a medida.

La belleza como motor. El turismo de bienestar da un paso más y se cruza con la industria de la belleza. Cada vez más viajeros incorporan tratamientos, rituales y compras de productos locales como parte central de su experiencia. Ciudades como Seúl, Tokio o París emergen como polos de este fenómeno, impulsado principalmente por viajeros jóvenes que conciben el autocuidado como parte del viaje. Conocer desde los supermercados. Lejos de los restaurantes de lujo, el turismo gastronómico encuentra una nueva expresión en supermercados y mercados locales, donde los viajeros descubren hábitos cotidianos, sabores auténticos y productos identitarios. Para muchos, recorrer una góndola extranjera se vuelve una forma directa y accesible de entender una cultura. Montaña todo el año. Los destinos de altura dejan de ser exclusivos del invierno. El informe muestra un crecimiento sostenido en la demanda de escapadas a la montaña durante todo el año, motivadas por la búsqueda de tranquilidad, contacto con la naturaleza y experiencias al aire libre lejos de los grandes centros urbanos. Viajar entre libros. La literatura se transforma en motor turístico. Cada vez más personas eligen destinos vinculados a novelas, autores, bibliotecas o escenarios literarios, buscando viajes más introspectivos y culturales. Esta tendencia refleja un deseo de conexión profunda con los lugares, más allá de lo visual. En búsqueda de conexión. El informe revela que los viajes se consolidan como espacios para crear vínculos humanos. Conocer nuevas amistades, potenciales parejas o comunidades afines aparecen como algunas de las motivaciones detrás del crecimiento del viaje en solitario. Vacaciones multigeneracionales. Las familias vuelven a viajar juntas, pero ahora incluyen a varias generaciones. Abuelos, padres e hijos comparten experiencias que combinan disfrute, tiempo de calidad y optimización de costos y dan lugar a un nuevo auge del turismo familiar ampliado. El hotel como protagonista. El alojamiento deja de ser un complemento para convertirse en el centro del viaje. Hoteles con identidad, diseño, propuestas gastronómicas y experiencias propias influyen directamente en la elección del destino, reforzando la idea de que el “dónde dormir” también es parte del viaje. Gramado un pedacito de Europa en Brasil IA para tomar mejores decisiones Otro eje central del informe es el rol de la tecnología. Más de la mitad de los viajeros declara utilizar herramientas de inteligencia artificial para planificar viajes, buscar inspiración o comparar opciones. En este sentido, un 38% de los viajeros utiliza herramientas de IA para investigar destinos, mientras que un 33% las emplea para crear itinerarios y un 32% para comparar opciones y precios de vuelos u hoteles.