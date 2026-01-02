¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Las 7 tendencias que redefinirán los viajes en 2026

El Travel Trends Report 2026 de Skyscanner anticipa un cambio en la forma de viajar, con experiencias más personales, nuevos motivos de viaje y mayor uso de la tecnología

AFP__20251205__87794ZT__v2__HighRes__TopshotJapanLifestyleTourismNature (1)

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Viajar ya no es solo desplazarse: es una forma de expresión personal, una inversión emocional y, en muchos casos, una extensión del estilo de vida. Bajo esta premisa, la plataforma global de viajes Skyscanner presentó su Travel Trends Report 2026, un informe que anticipa cómo, por qué y para qué viajarán las personas el próximo año.

El estudio se apoya en una base de datos única en la industria: miles de millones de búsquedas reales realizadas en Skyscanner a escala mundial, combinadas con encuestas a más de 22.000 viajeros en distintos mercados, además de análisis de patrones de reserva, filtros de búsqueda y comportamiento digital. Esta metodología permite no solo identificar destinos en alza, sino también comprender las motivaciones profundas que impulsan las decisiones de viaje.

Leé además

viajes para explorar el dolor: la delgada linea entre memoria, respeto y morbo
Turismo oscuro

Viajes para explorar el dolor: la delgada línea entre memoria, respeto y morbo

Por Santiago Perroni
malta: islas con historia, mar turquesa y 300 dias de sol
Viajes

Malta: islas con historia, mar turquesa y 300 días de sol

Por Santiago Perroni
Münchner Christkindlmarkt en Marienplatz, Múnich.
A comprar regalos

Espresso Mónaco, el tren que lleva hacia la Navidad

Por Redacción Galería

Según el informe, el 84% de los viajeros planea viajar igual o más que en 2025, una señal clara de que la demanda turística se mantiene sólida pese a la incertidumbre económica global. A su vez, millennials y generación Z se posicionan como los principales motores de crecimiento, con una mayor predisposición a gastar en experiencias, vuelos y alojamientos que se alineen con sus valores e intereses personales.

En este escenario, Skyscanner identifica siete tendencias clave que marcarán la agenda del turismo en 2026 y que reflejan un cambio de paradigma: menos viajes estandarizados y más experiencias diseñadas a medida.

  1. La belleza como motor. El turismo de bienestar da un paso más y se cruza con la industria de la belleza. Cada vez más viajeros incorporan tratamientos, rituales y compras de productos locales como parte central de su experiencia. Ciudades como Seúl, Tokio o París emergen como polos de este fenómeno, impulsado principalmente por viajeros jóvenes que conciben el autocuidado como parte del viaje.
  2. Conocer desde los supermercados. Lejos de los restaurantes de lujo, el turismo gastronómico encuentra una nueva expresión en supermercados y mercados locales, donde los viajeros descubren hábitos cotidianos, sabores auténticos y productos identitarios. Para muchos, recorrer una góndola extranjera se vuelve una forma directa y accesible de entender una cultura.
  3. Montaña todo el año. Los destinos de altura dejan de ser exclusivos del invierno. El informe muestra un crecimiento sostenido en la demanda de escapadas a la montaña durante todo el año, motivadas por la búsqueda de tranquilidad, contacto con la naturaleza y experiencias al aire libre lejos de los grandes centros urbanos.
  4. Viajar entre libros. La literatura se transforma en motor turístico. Cada vez más personas eligen destinos vinculados a novelas, autores, bibliotecas o escenarios literarios, buscando viajes más introspectivos y culturales. Esta tendencia refleja un deseo de conexión profunda con los lugares, más allá de lo visual.
  5. En búsqueda de conexión. El informe revela que los viajes se consolidan como espacios para crear vínculos humanos. Conocer nuevas amistades, potenciales parejas o comunidades afines aparecen como algunas de las motivaciones detrás del crecimiento del viaje en solitario.
  6. Vacaciones multigeneracionales. Las familias vuelven a viajar juntas, pero ahora incluyen a varias generaciones. Abuelos, padres e hijos comparten experiencias que combinan disfrute, tiempo de calidad y optimización de costos y dan lugar a un nuevo auge del turismo familiar ampliado.
  7. El hotel como protagonista. El alojamiento deja de ser un complemento para convertirse en el centro del viaje. Hoteles con identidad, diseño, propuestas gastronómicas y experiencias propias influyen directamente en la elección del destino, reforzando la idea de que el “dónde dormir” también es parte del viaje.
Gramado un pedacito de Europa en Brasil

IA para tomar mejores decisiones

Otro eje central del informe es el rol de la tecnología. Más de la mitad de los viajeros declara utilizar herramientas de inteligencia artificial para planificar viajes, buscar inspiración o comparar opciones. En este sentido, un 38% de los viajeros utiliza herramientas de IA para investigar destinos, mientras que un 33% las emplea para crear itinerarios y un 32% para comparar opciones y precios de vuelos u hoteles.

Radiografía del viajero

Además de las tendencias cualitativas, el Travel Trends Report 2026 de Skyscanner aporta datos concretos que ayudan a dimensionar el cambio en los hábitos de viaje. El estudio muestra, por ejemplo, que más de ocho de cada 10 viajeros priorizan la experiencia por sobre el destino en sí, una señal clara de que el “qué voy a hacer” pesa tanto o más que el “a dónde voy”.

El informe también muestra que una parte significativa de los viajeros está dispuesta a ajustar fechas y destinos con tal de conseguir mejores precios, lo que refuerza la importancia de la flexibilidad como factor clave en la planificación. A su vez, crece el interés por viajar fuera de temporada alta, impulsado tanto por el ahorro económico como por la búsqueda de experiencias más tranquilas y auténticas.

Otro dato relevante es que los viajeros jóvenes lideran la experimentación: millennials y generación Z no solo viajan más, sino que son los más abiertos a probar nuevos destinos, alojamientos alternativos y formas no tradicionales de viajar. En paralelo, el informe señala que el presupuesto sigue siendo una preocupación central, pero ya no como un límite rígido, sino como una variable que se gestiona con herramientas digitales, alertas de precios y planificación anticipada.

Selección semanal
Alerta temprana

Para reducir riesgos y daños, gobierno financiará identificación de componentes de drogas ilegales en fiestas

Por Nicolás Delgado
Sistema Nacional de Salud

Cambios en el Fonasa: el oficialismo defiende corrección y ahorro, la oposición reacciona al “zarpazo fiscal”

Por Redacción Búsqueda
Concurso de acreedores

En 2025 se tramitaron 162 concursos de acreedores, un récord desde el 2002

Por Ana Morales
Entrevista a Sebastián da Silva

“El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

Las 7 tendencias que redefinirán los viajes en 2026

Las 7 tendencias que redefinirán los viajes en 2026

Por Redacción Galería
“Hoy empieza una nueva era”, dijo Zohran Mamdani después de prestar juramento y así hacer historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York.
Video

Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York en una ‘block party’ con música y poesía

Por Redacción Galería
25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

Por Milene Breito Pistón
Así se imaginan el futuro 25 figuras que fueron tapa de Galería

Así se imaginan el futuro 25 figuras que fueron tapa de Galería

Por Magdalena Cabrera