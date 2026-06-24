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Llega al cine ‘Minions & Monstruos’, una nueva aventura en Hollywood

La película explora el pasado de los Minions en los orígenes del cine, su fama y el caos desatado cuando su sueño se convierte en una amenaza monstruosa

MinionsYMonstruos

FOTO

Universal Pictures
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Después del éxito global de Gru 4: Mi villano favorito en el verano de 2024, los tan amados personajes amarillos regresan a la pantalla grande con Minions & Monstruos. Este nuevo capítulo trae humor, aventura y una buena dosis de caos.

Los Minions protagonizan la desopilante historia de su llegada a Hollywood: desde sus orígenes en busca de un amo malvado hasta su inesperada irrupción en la industria del cine en la década de 1920. Allí, tras colarse en un rodaje por accidente, terminan convirtiéndose en estrellas de cine, con fiestas descontroladas, mansiones extravagantes y una fama tan explosiva como fugaz.

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Pero el éxito no dura para siempre. La llegada del cine sonoro los deja fuera de juego —su lenguaje ya no encaja en los guiones— y los pequeños personajes amarillos vuelven a quedar a la deriva en las calles de Hollywood. Sin rumbo, intentan recuperar su propósito original, mientras el caos que dejaron atrás empieza a tomar la forma de una amenaza mucho mayor.

Minions & Monstruos está dirigido por Pierre Coffin, el creador de los Minions y responsable de las primeras entregas de la saga.

En cines.

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