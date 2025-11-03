Televisión para niños: 10 series y cortometrajes de animación de bajo estímulo para menores de cinco años

Para crecer sanos, los niños más pequeños necesitan moverse más, dormir bien y pasar menos tiempo frente a las pantallas o quietos en cochecitos y asientos, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, se desaconseja su exposición a celulares, tablets o televisión hasta, por lo menos, los dos años. Algunas recomendaciones actuales de neurólogos, psicólogos y pediatras extienden esto incluso hasta los cinco.

Sin embargo, para muchos adultos que crían, sobre todo quienes no reciben ayuda en las tareas de cuidados, a veces resulta una opción sencilla y rápida poner al niño a ver algún dibujo animado para tomarse unos minutos y realizar alguna otra actividad. Actividades tan sencillas como ir al baño, cocinar o atender el teléfono.

El porcentaje de niños de entre cero y cinco años que usa internet aumentó en Uruguay de 25% en 2013 a 76% en 2020, según una nota publicada por Búsqueda en 2021 con información extraída de la encuesta El Perfil del Internauta Uruguayo que el Grupo Radar realiza de forma anual.

A través de internet y de las plataformas de streaming, los niños pueden acceder a una oferta de contenidos casi infinita. Existen opciones didácticas y educativas, pero también hay series, películas y videos que pueden ser violentos o generar un exceso de estímulos visuales y auditivos.

Para aquellos padres que deciden exponer a sus hijos menores de cinco años a dibujos animados a través de una pantalla, la recomendación de los especialistas es que elijan opciones consideradas “de bajo estímulo”. Los elementos a tomar en cuenta para definir cuánto estimula al cerebro del niño un contenido son la velocidad de los cambios de escena, el volumen e intensidad de los diálogos y sonidos, qué dicen en esos diálogos, y si los colores son brillantes y llamativos o más bien neutros y claros.

También se puede evaluar el nivel de estímulo de un dibujo animado según el comportamiento que el pequeño presenta luego de consumirlo. Señales de que estuvo expuesto a demasiado estímulo son, por ejemplo, la hiperactividad o el llanto excesivo, que parpadee poco mientras se encuentra frente a la pantalla y sea incapaz de reconocer otros estímulos de su entorno, y la dificultad para conciliar el sueño.

A continuación, una lista de 10 dibujos animados de bajo estímulo recomendados para niños menores de cinco años.

Puffin Rock

Embed

La trama se desarrolla en una isla paradisíaca frente a la costa de Irlanda. Oona, una joven frailecilla carismática y valiente, y su curioso hermanito Baba exploran la diversa fauna marina, aérea, terrestre y subterránea. Tienen un grupo de amigos muy unidos: Silky la foca, Otto el búho, May la coneja y Mossy, una musaraña pigmea. La amistad y los lazos familiares son fundamentales en Puffin Rock. Además, la serie presenta temas pensados para un público preescolar, que incluye nociones básicas de historia natural, y cada capítulo dura alrededor de 20 minutos.

Disponible en Netflix.

Gran camión

Gran Camion Netflix Netflix

Hank es un niño de seis años acostumbrado al campo y a jugar con la tierra. Tiene una enorme imaginación y un entrañable mejor amigo: un camión de basura gigante que adora tocar la bocina y hacer ruido. Desde volar hasta visitar al dentista, no hay aventura demasiado grande o pequeña para este dúo. Glen Keane (La sirenita, Aladdín, La bella y la bestia) y Gennie Rim (Dear Basketball: la leyenda de Kobe Bryant) son los productores ejecutivos del proyecto, junto con Max Keane.

Disponible en Netflix.

Simón

Simon Netflix Netflix

Esta serie animada sigue a un adorable conejito llamado Simón que vive rodeado de su cariñosa familia: su hermanito Gaspar y sus padres, Eva y Andrés. Además, juega con sus amigos Lea y Fernando. A Simón y a los demás les encanta jugar juntos horas y horas. La serie, de origen francés, está basada en los libros de Stéphanie Blake, y cada capítulo dura 10 minutos.

Disponible en Netflix.

Bluey

Bluey Disney+ Disney+

La protagonista es una perra pastora ganadera australiana llamada Bluey que vive con su mamá, su papá y su hermana menor, Bingo. Bluey convierte los hechos simples de la vida familiar —como por ejemplo, hacer una carpa con sábanas o ir a la playa — en aventuras únicas que muestran cómo aprenden y crecen los niños a través del juego. La serie es producida por Ludo Studio, un estudio galardonado con múltiples premios Emmy, para la Australian Broadcasting Corporation y BBC Studios Kids & Family.

Disponible en Disney+.

Mini Einsteins

Mini Einsteins Disney+ Disney+

Es una serie de televisión infantil animada con elementos de acción real y está dirigida a niños en edad preescolar. Los protagonistas son cuatro pequeños héroes que se reúnen y se embarcan en una misión con un objetivo específico. En su nave espacial, despegan hacia diferentes misiones en escenarios como la Gran Muralla china, el Big Ben de Londres o la famosa pintura La noche estrellada de Van Gogh. Cada capítulo dura alrededor de 25 minutos.

Disponible en Disney+.

Doctora juguetes

Doctora juguetes Disney+ Disney+

La doctora McStuffins tiene solo seis años y tiene la capacidad de hablar y curar a sus muñecos y animales de felpa. Con la ayuda de ellos, Dottie maneja una clínica para juguetes en su casita de juegos. La serie se enfoca en la importancia de brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Cada capítulo dura unos 25 minutos.

Disponible en Disney+.

Piper

Piper Disney+ Disney+

Este corto animado de Pixar cuenta la historia de un pajarito pequeño y hambriento que se aventura por primera vez fuera de su nido para buscar comida en la orilla del mar. En esa odisea se enfrenta al problema de que la comida está enterrada bajo la arena, donde las olas rompen con fuerza. Este corto no contiene diálogos, solo una música suave y efectos de sonido que simulan los ruidos de la naturaleza. El cortometraje dura solo siete minutos.

Disponible en Disney+.

Daniel Tigre

Daniel Tigre

Esta serie preescolar animada presenta a Daniel, un tímido pero valiente tigre de cuatro años que vive en el barrio de la Imaginación. Con la ayuda de sus vecinos, su familia y amigos —O el Búho, el Príncipe Miércoles, Catalina Gatita y la Señorita Elena— Daniel se divierte mientras aprende las habilidades necesarias para la escuela y para la vida. Según su creadora, Angela C. Santomero, está pensado para ayudar a los niños a comprender y gestionar sus emociones y a resolver conflictos. Cada capítulo dura entre 10 y 15 minutos.

Disponible en YouTube.

Franklin y sus amigos

Franklin y sus amigos

Trata sobre una joven tortuga llamada Franklin que, junto con sus amigos, aprende valiosas lecciones de vida mientras vive aventuras en el pueblo de Woodland. Cada episodio presenta a Franklin y su grupo de amigos, que incluye a un oso, un caracol y un conejo. Juntos superan desafíos, resuelven problemas y descubren su lugar en el mundo. La serie está basada en los libros infantiles de Paulette Bourgeois y Brenda Clark, y cada episodio dura alrededor de 22 minutos.

Disponible en YouTube.

Jorge el curioso

Jorge el curioso

El protagonista es un mono pequeño, bueno y muy curioso. Durante 80 años, las aventuras de Jorge y su amigo, el Hombre del Sombrero Amarillo, deleitaron a los niños por ser originales y divertidas. La serie intenta transmitir el mensaje de que la curiosidad es un elemento fundamental en el aprendizaje. Para ello, introduce conceptos sencillos de ciencia, tecnología e ingeniería adaptados al público más pequeño. Cada capítulo dura entre 10 y 12 minutos.

Disponible en YouTube.