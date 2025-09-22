Depeche Mode: música para las masas en el Movie

El Movie Montevideo Shopping continúa con su ciclo de documentales musicales y conciertos llevados a la pantalla grande con calidad de cine.

Después de la proyección mundial de David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome, ahora suma una nueva propuesta para quienes disfrutan de la música : el estreno de Depeche Mode : M, la película que recorre la más reciente y exitosa gira de la famosa banda británica de música electrónica.

Estrenada mundialmente en junio en el Festival de Tribeca de Nueva York, la película está dirigida por el mexicano Fernando Frías de la Parra, reconocido por Ya no estoy aquí y No voy a pedirle a nadie que me crea (ambas se pueden ver en Netflix).

El documental captura los tres conciertos con entradas agotadas que la banda dio en el Estadio Foro Sol de Ciudad de México en setiembre de 2023, a los que asistieron casi 200.000 personas.

La gira acompañaba el lanzamiento de Memento mori, el decimoquinto álbum de estudio y el primero tras la muerte, en 2022, de Andy Fletcher, tecladista y miembro fundador de la banda. El título —“recuerda que morirás”— dialoga directamente con los temas de la obra y con la elección de México, donde la relación cultural con la muerte es profunda y simbólica.

Con más de 112 conciertos en 2023 y 2024, y cerca de tres millones de entradas vendidas, el Memento mori tour fue una de las giras más grandes en la historia del grupo.

El filme no solo muestra el poderío de los shows en vivo de Martin Gore y Dave Gahan, sino que también celebra a Fletcher y la conexión de la banda con su público y la cultura.

Depeche Mode: M. En Movie Montevideo Shopping: martes 28 y jueves 30 de octubre. Entradas a 530 pesos.