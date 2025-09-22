¡Hola !

Depeche Mode: música para las masas en el Movie

Dirigida por Fernando Frías de la Parra, la película muestra cómo la banda británica transformó su gira Memento mori en un ritual de música, homenaje y celebración en México

Depeche Mode durante un show de su gira Memento mori.

Depeche Mode durante un show de su gira Memento mori.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El Movie Montevideo Shopping continúa con su ciclo de documentales musicales y conciertos llevados a la pantalla grande con calidad de cine.

Después de la proyección mundial de David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome, ahora suma una nueva propuesta para quienes disfrutan de la música: el estreno de Depeche Mode: M, la película que recorre la más reciente y exitosa gira de la famosa banda británica de música electrónica.

Embed - Depeche Mode - DEPECHE MODE: M (Official Trailer)

El documental captura los tres conciertos con entradas agotadas que la banda dio en el Estadio Foro Sol de Ciudad de México en setiembre de 2023, a los que asistieron casi 200.000 personas.

La gira acompañaba el lanzamiento de Memento mori, el decimoquinto álbum de estudio y el primero tras la muerte, en 2022, de Andy Fletcher, tecladista y miembro fundador de la banda. El título —“recuerda que morirás”— dialoga directamente con los temas de la obra y con la elección de México, donde la relación cultural con la muerte es profunda y simbólica.

Con más de 112 conciertos en 2023 y 2024, y cerca de tres millones de entradas vendidas, el Memento mori tour fue una de las giras más grandes en la historia del grupo.

El filme no solo muestra el poderío de los shows en vivo de Martin Gore y Dave Gahan, sino que también celebra a Fletcher y la conexión de la banda con su público y la cultura.

Depeche Mode: M. En Movie Montevideo Shopping: martes 28 y jueves 30 de octubre. Entradas a 530 pesos.

