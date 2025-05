Maitena reúne lo mejor de sus tres décadas de trayectoria en el libro 'Las mujeres de mi vida'

rec largo maitena.jpg Adrián Echeverriaga

Las mujeres de mi vida (cuya tapa tiene un holograma que genera el movimiento de un beso) cuenta con un prólogo en el que Maitena, además de contar cómo surgió la muestra, expone sus emociones durante el proceso de producción y diseño; qué sintió, por ejemplo, al revolver las cajas que contenían su obra y que, por fortuna, supo conservar. “Cuando era chica me parecía que los hombres eran todos iguales, y las mujeres, cada una diferente. Me gustaba mirarlas, conversar con ellas. Tuvieran la edad que tuvieran, había algo espontáneo y cálido que me hacía sentir cómoda. Pero era más que eso: me divertían”, comienza diciendo.