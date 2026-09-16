‘Marcela, una canción de Cervantes’ desembarca en el Sodre con cuatro funciones

Marcela, una canción de Cervantes, la célebre obra española que se centra en el personaje del Quijote acusado de asesinar a Grisóstomo, llega a Uruguay con cuatro únicas funciones en la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre los días 23, 24, 26 y 27 de setiembre.
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La propuesta, escrita por María Folguera, dirigida por Leticia Dolera e interpretada por Celia Freijeiro, expone la vigencia del personaje de la pastora Marcela mientras propone una mirada contemporánea acerca de la libertad, el amor y el lugar de la mujer en la sociedad.
Del miércoles 23 al sábado 26 de setiembre a las 20 h, domingo 27 a las 19 h. Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre. Entradas a 700 pesos en Tickantel y boletería.