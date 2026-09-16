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‘Marcela, una canción de Cervantes’ desembarca en el Sodre con cuatro funciones

La célebre obra española protagonizada por el personaje de Cervantes llega a la sala Hugo Balzo con un mensaje contemporáneo sobre la libertad y el rol de la mujer

Marcela, una canción de Cervantes.

Marcela, una canción de Cervantes.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Marcela, una canción de Cervantes, la célebre obra española que se centra en el personaje del Quijote acusado de asesinar a Grisóstomo, llega a Uruguay con cuatro únicas funciones en la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre los días 23, 24, 26 y 27 de setiembre.

Los pastores sospechan de ella. No les gusta su hermosura ni su orgullo. Estamos en 1605 y todos creen que merece un castigo. Pero Marcela no acata la norma y habla en su propia defensa.

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La propuesta, escrita por María Folguera, dirigida por Leticia Dolera e interpretada por Celia Freijeiro, expone la vigencia del personaje de la pastora Marcela mientras propone una mirada contemporánea acerca de la libertad, el amor y el lugar de la mujer en la sociedad.

Del miércoles 23 al sábado 26 de setiembre a las 20 h, domingo 27 a las 19 h. Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre. Entradas a 700 pesos en Tickantel y boletería.

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