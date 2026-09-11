El escritor Emmanuel Carrère presentará en el Teatro Solís su libro ‘Koljós’
El reconocido escritor conversará con el periodista Gabriel Peveroni sobre su última obra, una evocación de los orígenes rusos de su familia, que tiene como protagonista a su madre, Hélène; la entrada se adquiere gratuitamente por Tickantel a partir de hoy, viernes 11
Emmanuel Carrère en el festival Letterature, en Roma.
El martes 29, el escritor francés Emmanuel Carrère (París, 1957) estará en Montevideo para presentarKoljós, su último libro. Será en el Teatro Solís a las 18.30 en conversación con el periodista Gabriel Peveroni. La entrada es gratuita y se adquiere a través de Tickantel. Hoy, viernes 11, están habilitadas las reservas a partir de las 15 horas.
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Reconocido internacionalmente como uno de los mejores escritores contemporáneos, Carrère ha publicado novelas, obras periodísticas y biográficas memorables, como por El adversario, De vidas ajenas, Limónov, Yoga o V13.
En Koljós (premios Médicis y Grand Continent), narra en forma íntima los orígenes rusos y aristocráticos de su familia. La historia tiene como protagonista a su madre, Hélène, investigadora de la historia rusa, miembro de la Academia Francesa y eurodiputada conservadora, quien al morir en 2023 recibió honores del Estado francés.