‘Marty Supremo’, la película que le dio a Timothée Chalamet su primer Globo de Oro, llega al cine

Inspirada en la vida del legendario jugador de tenis de mesa Marty Reisman, la película Marty Supremo sigue a un buscavidas neoyorquino que pasa de apostar en sótanos de Manhattan a convertirse en campeón, en una carrera tan desmedida como su propio ego. Timothée Chalamet encarna a este antihéroe con bigotito, lengua filosa y una ambición que no conoce límites. Este papel le valió el Globo de Oro como Mejor actor en comedia o musical.
Se trata de una biopic deportiva que se mueve a toda velocidad por el lado menos glamoroso del sueño americano. Dirigida por Joshua Safdie, Marty Supremo abandona el tono clásico del drama deportivo para abrazar un frenesí casi criminal: secuestros fallidos, estafas, relaciones interesadas y huidas incendiarias marcan el camino de un protagonista que persigue la gloria con más voracidad que talento. Los torneos y las victorias importan menos que el retrato de un hombre capaz de usar y descartar a cualquiera —incluida la sofisticada mujer de un magnate del deporte, interpretada por Gwyneth Paltrow— con tal de acercarse un poco más a su objetivo.