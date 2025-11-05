¡Hola !

‘Mátate, amor’, el ‘thriller’ con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson que explora lo oscuro del amor

Basada en la novela de la argentina Ariana Harwicz, es una película que promete dejar al público boquiabierto

Matate amor
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Mátate, amor, basada en la novela de la argentina Ariana Harwicz, es una película que promete no dejar al público indiferente, tanto por su trama como por la desgarradora actuación de su protagonista, Jennifer Lawrence, ganadora de un Oscar y del premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián.

Dirigida por Lynne Ramsay y coescrita por Enda Walsh, se trata de un thriller y comedia negra que aborda la emocionalidad de una relación al borde, así como los viajes al límite de la mente humana. El filme explora las facetas más oscuras del amor en el entorno rural de una pareja.

Grace (Lawrence) se enfrenta a la depresión, a la maternidad y a la desintegración de su identidad, mientras que Jackson (Robert Pattinson) percibe el colapso emocional de su pareja desde la impotencia.

La atmósfera de Mátate, amor proporciona un banquete sensorial para quienes se animen a desafiar sus percepciones y mirar más allá de la superficie.

En cines.

