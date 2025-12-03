Medio y Medio: el clásico de Punta Ballena cumple 30 años

Fiel a su espíritu de entrecruzamiento entre música y territorio, el Festival Medio y Medio celebra sus 30 años en el verano 2026, ya consolidado como un clásico de Punta Ballena que nació en 1995 y recibió a más de mil artistas.
Fiel a su espíritu de entrecruzamiento entre música y territorio, el Festival Medio y Medio celebra sus 30 años en el verano 2026, ya consolidado como un clásico de Punta Ballena que nació en 1995 y recibió a más de mil artistas.
La edición aniversario ofrecerá 10 semanas de programación, más de 40 noches de conciertos y una grilla que reúne a más de 60 artistas nacionales e internacionales, en un festival que no podría existir en ningún otro lugar del mundo. La programación recorre desde presencias históricas del festival hasta nuevos invitados, con nombres como Ruben y Julieta Rada, Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera, Los Auténticos Decadentes, Os Paralamas do Sucesso, Cuarteto de Nos, Ratones Paranoicos, La Delio Valdez, Kevin Johansen con Liniers, Silvia Pérez Cruz, Zoe Gotusso, Catupecu Machu, Conociendo Rusia, Louta, Facu Balta, Juana Molina, Los Cafres, Paulinho Moska y muchos más. También habrá una fiesta especial, Orum, y una velada de Sandwich Piano Bar que comenzará pasada la medianoche.
Las actividades iniciarán a las 21.30 horas y la grilla se extiende desde el 27 de diciembre hasta finales de febrero.
El director del festival, Leandro Quiroga Ferreres, siempre destaca que Punta Ballena define a Medio y Medio, así como Medio y Medio define a Punta Ballena, por lo que el arte del aniversario —un collage de Carolina Santantonin— rinde homenaje a la figura de don Antonio Lussich como espíritu del lugar.
Se puede ver la programación detallada en las redes sociales del festival (@medioymedio). Entradas disponibles en RedTickets.