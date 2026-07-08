‘Moana’ vuelve al cine en una versión con actores y paisajes reales

Uno de los grandes éxitos recientes de Disney regresa con una nueva apuesta. Moana, la película animada que conquistó al público con su historia de aventura, identidad y valentía, vuelve a la pantalla grande en formato de acción real. La nueva versión revive el viaje de la joven navegante que, guiada por el llamado del océano, abandona la seguridad de su isla para embarcarse en una misión que definirá el destino de su pueblo.
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La historia mantiene los principales elementos del filme original: Moana emprende una travesía junto con el semidiós Maui para restaurar el equilibrio de la naturaleza y devolver la prosperidad a Motunui. Catherine Laga‘aia asume el papel protagónico, mientras que Dwayne Johnson vuelve a interpretar a Maui, personaje al que ya había prestado su voz en la versión animada en inglés. La dirección está a cargo de Thomas Kail (Hamilton), con música y canciones de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa‘i y Mark Mancina.
Esta adaptación no busca ser una copia escena por escena, sino trasladar el universo de Moana al mundo real mediante locaciones naturales y un amplio elenco integrado por artistas de distintas islas del Pacífico. El proyecto también contó con la colaboración de creativos de la región para mantener presentes las tradiciones, los valores y la riqueza cultural que inspiraron la historia original.