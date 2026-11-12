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Música y descuentos en la Noche de las Librerías

En el mes de su noveno aniversario, Mercado Ferrando se suma a la Noche de las Librerías con descuentos especiales, música y gastronomía

libros gastro
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Este viernes 13 de noviembre, los libros serán protagonistas en Mercado Ferrando. En el marco de los festejos por sus nueve años, la Librería del Mercado se suma a la Noche de las Librerías con una jornada que invita a descubrir nuevas lecturas, aprovechar descuentos especiales y disfrutar de la música de la DJ Paola Dalto.

Mercado Ferrando.

Mercado Ferrando.

Bajo la consigna “Nos reúnen las historias”, la librería ofrecerá un 20% de descuento en libros seleccionados y un 10% en el resto de los títulos. Quienes paguen en efectivo o mediante transferencia bancaria tendrán un 5% adicional.

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A partir de las 20 horas, la música estará a cargo de la DJ Paola Dalto. Será una oportunidad para pasar una noche entre libros y música, y aprovechar las distintas opciones gastronómicas del mercado.

Librería del mercado

Librería del mercado

La Noche de las Librerías forma parte de la agenda de noviembre con la que Mercado Ferrando celebra su noveno aniversario, que incluye actividades musicales, gastronómicas y culturales a lo largo del mes.

Viernes 13 de noviembre, Librería del Mercado, Mercado Ferrando, Chaná 2120, Montevideo. DJ Paola Dalto a partir de las 20 h. Descuentos especiales en libros.

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