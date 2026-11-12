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    Leila Guerriero en el quinto aniversario del Club Cultural Charco

    Exactamente esta vida: una semana de actividades en torno al periodismo, los libros, el cine y la música

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    Leila Guerriero. 

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    Club Cultural Charco
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Hace cinco años, el Club Cultural Charco (Maldonado 1477) se instaló en el barrio Palermo como una librería especial, con un árbol en medio del local y un espacio de encuentro donde tomar café, asistir a presentaciones de libros, charlas y talleres.

    Para festejar el quinto aniversario, del jueves 19 al viernes 27 se ofrecerá una semana de actividades que los organizadores denominaron “Exactamente esta vida”, una frase tomada del libro Zona de obras, de Leila Guerriero. Justamente, Guerriero, periodista y escritora argentina, será una de las protagonistas de los festejos.

    El jueves 19, a las 18.30, la calle de Charco estará cortada para brindar “a cielo abierto” una conversación entre la periodista Soledad Gago y Guerriero. Al otro día, viernes 20, a las 13, Guerriero ofrecerá la conferencia “Zona de influencia” en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar (Gonzalo Ramírez y Jackson), con entrada libre.

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    El sábado 21, de 10 a 13.15 horas, Guerriero dará un taller de periodismo narrativo llamado “Mirar, escuchar, escribir”, destinado a estudiantes de Comunicación, periodistas y escritores. Es con cupos limitados y se necesita inscripción.

    El martes 24 a las 19, la periodista Azul Cordo dará el taller de crónicas, “Desplazamientos”, en la destilería Capicúa (Pérez Castellano 1364), con entrada libre. Mientras el jueves 26, en Cine Universitario (Canelones 1280), a las 18.30 se proyectará la película Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World, de Sasha Waters Freyer. A continuación, habrá un conversatorio con Silvia Guerra, Claudia Magliano y María Eugenia Meneses. La entrada es gratuita, pero hay que reservar lugar.

    La semana se cierra a las 20.30 en Charco con un formato de pianobar: los participantes pueden pedir una canción y todos cantan. Es con entrada libre.

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