No Te Va Gustar lanza nuevo disco y Emiliano Brancciari dice que como compositor confía plenamente en la banda

Tener un disco por grabar y al mismo tiempo una mudanza encima inevitablemente tiene que provocar algo. El disco que sale a la luz este jueves 8 de enero es la prueba de que sí; de que el caos también es materia prima.

En la escena no había jerarquías ni un clima de presentación formal. La escucha en vivo del recién salido álbum de No Te Va Gustar (NTVG) en realidad fue una larga conversación de living al interior del inmaculado estudio de grabación Elefante Blanco, que acababa de liberarse de los andamios.

Se respiraba intimidad, bajo una luz cálida por preferencia de la banda. Emiliano Brancciari llevaba la voz, empujaba las ideas, pero no monopolizaba el sentido sino que hacía que todo comentario quedara validado en la ronda.

No era fácil estar en sus zapatos: estaban reunidos frente a un puñado de periodistas para escucharse a sí mismos. Estaban distribuidos en tres sillones grandes enfrentados en forma de C y en algunas butacas individuales que ocupaban los espacios vacíos. Al medio, una mesa ratona con sandwichitos y al fondo otra con alcoholes y café, sobre la que Diego Bartaburu insistía para descomprimir el momento inicial.

Estaban orgullosos de su trabajo, pero no eufóricos. Sabían que Florece en el caos, el nuevo disco, era grande, pero no lo celebran con golpes en el pecho, quizá por exceso de conciencia sobre el recorrido.

Las canciones nacieron en clave de fogón: Brancciari rasgando las melodías en su guitarra acústica y cantando por encima lo que había escrito, que fue grabado con su teléfono. La banda recibió ese material y entre todos lo adaptaron, dejando algo de esa rusticidad.

"Como compositor siento que tengo la banda que puede desarrollar lo que quiera que me va a gustar, porque confío plenamente en el gusto de todos y hacia dónde vamos", dijo el cantante. Reconoció que antes era más celoso con el trabajo; ahora, después de tanto tiempo de tocar juntos, ya no. Además, prefirió trabajar de esa manera para poder también disfrutar de su hijo.

Entre la mudanza de estudio, la gira celebración de sus 30 años y los shows filarmónicos agotados, el tiempo se volvió un tema crucial para la banda en 2025, sobre todo, porque estaba deseosa de grabar material nuevo y hacía cuatro años que no sacaban un disco.

Florece en el caos apareció como un registro sensible del desorden compartido. Entre risas, alguien soltó que era preferible tener a un artista volviéndose loco por una muestra de audio que a una prometida enojada porque el novio casi no llegaba a su casamiento, en referencia a que, por si no tenían suficiente, el productor del nuevo disco, Nicolás Cotton, se casó en medio de la locura.

Ahora tienen que darle tiempo a la gente para que se aprenda las canciones antes de salir otra vez a la ruta. La gira presentación la proyectan para finales del verano, con comienzo y cierre en Uruguay. No padecen la presión de ningún sello discográfico; y es que para NTVG es inviable estar dentro de una estructura multinacional que no transa ni con los tiempos ni con las decisiones artísticas: “Ya estuvimos ahí, no nos contestaban. Entonces, después de muchos problemas de fechas y cosas, dijimos ‘nunca más’. Ahora las fechas las ponemos nosotros, que somos peores que ellos. Pero somos nosotros”, contaron.

La música como refugio

"Vamos a escucharlo, que yo solo lo escuché veinte veces", bromean, antes de ponerle play al álbum y que la ilustración fractal de la artista argentina Mariana Villafañe, arte de tapa del disco, apareciera en pantalla.

florece_en_el_caos (1) (1) No Te Va Gustar El arte de tapa de Florece en el caos estuvo a cargo de la artista argentina Mariana Villafañe.

El álbum cuenta con 10 canciones. En su versión vinilo el lado A está compuesto por Halcones y payasos, La noche de ayer —canción que existe desde 2014 y recién ahora encuentra su momento para convertirse en focus track de Florece en el caos—, En mil pedazos, En llamas y Si el mar me ve. En el lado B aparecen Todo mal (con la colaboración de Ciro Martínez), Que no te queden marcas, Una vida más, No somos nosotros y Cartas por jugar.

Encontrar belleza en el revuelo y traducirla en letra y melodía es el espíritu del disco. "La música es el lugar donde te podés abstraer de un montón de cosas", explicó Brancciari.

"No te olvides de mí / que te vas a olvidar" es un verso de Halcones y payasos, pero no solamente en esa canción hay algo de reivindicación, de orgullo, de defensa del ego, del cuidado de uno mismo puesto por encima de cualquier cosa mientras se habita el desorden. Eso se palpa a lo largo de todo el álbum.

En mil pedazos es una de las pistas que más los entusiasma; un reclamo ("¿vos quién te crees que sos?") que no necesita elevar el tono. Con esto, Francisco Nasser aseguró que están siendo fieles a la esencia de siempre, la de lograr el contraste o el equilibrio entre una música acogedora y letras espesas.

FLORECE EN EL CAOS No Te Va Gustar

No estaban innovando, pero sí depurándose de algo. Con Florece en el caos alcanzaron un sonido sin demasiadas vueltas ni sobreproducciones, logrando un disco más auténtico encima de una guitarra en crudo y hasta perros ladrando. Sobre ese material cada uno fue encontrando una forma de tocar y al final terminó siendo casi que una improvisación colectiva sobre las bases de Brancciari.

Embed

En llamas, el corte de difusión que salió en noviembre del año pasado, irrumpe con un saxo increíble. La eligieron por eso, porque dentro de todo ese rock es la canción más universal de todas y porque tiene un comienzo poderoso. "Nunca es obvio cuál es el corte. Ahora que es el corte, parece obvio. Pero cuando no sabés cuál es, no", subrayaron, explicando que elegir implica definir, asumir un riesgo, y dejar de lado los gustos personales.

Pero había cosas en las que siempre, hasta sin discusión previa, terminaban de acuerdo: apenas escucharon cómo sonaba Todo mal supieron que la canción era para él, para Ciro Martínez. La única condición del argentino fue ponerle su toque de armónica y quedó pintado. La banda prefirió hacerlo venir al estudio antes que recibir las pistas a distancia. El videoclip de la canción está hecho con momentos reales de la grabación, a modo testimonial/documental.

Emiliano Brancciari y Ciro Martínez

El proceso lo disfrutaron mucho y eso se nota. No somos nosotros originalmente era un audio de Brancciari de cuatro minutos que terminó siendo una canción de casi seis, que nadie quiso recortar. "Fueron casi dos minutos de improvisación, manija total", contó Nasser. "Y podíamos seguir diez minutos más".

El disco cierra con Cartas por jugar, una canción sin batería, acompañada de 16 músicos de la Selección Uruguaya Sinfónica (SUSI) y los vientos de NTVG, bajo la dirección de Nacho Algorta, "compañero de ruta" durante todo el 2025.

FLORECE EN EL CAOS NO TE VA GUSTAR Y LA SUSI No Te Va Gustar y la Selección Uruguaya Sinfónica bajo la dirección de Nacho Algorta.

El refugio como parte de la canción

El disco se grabó enteramente en Elefante Blanco, la nueva casa de NTVG, sobre la calle Pablo de María, privilegiando la interacción entre músicos en un espacio que tiene hasta parrillero. La sala principal, amplia y con una altura generosa, permitió el registro de instrumentos con aire real, sin necesidad de reconstruir el sonido después.

Pero lo primero que se grabó allí fue un trabajo reciente de Natalie Pérez, fiel al leitmotiv de este espacio: recibir como en casa, disfrutar del arte, cerca de la ciudad y del mar, en contacto con un montón de músicos. La banda recuerda a Jorge Drexler cuando vino a grabar hace unos meses atrás: "Yo miro por la ventana, veo la piedra, veo el árbol y es Montevideo, no hay otra manera. La luz que entra, el entorno, la brisa…", parafrasean. "Lo decimos como cavernícolas pero lo de él era todo poesía", subrayan. En enero Facundo Balta grabará allí su próximo disco.

No Te Va Gustar elefante blanco No Te Va Gustar en Elefante Blanco.

Inevitablemente la conversación con la banda iba a derivar en este "cuartel general" hablando sobre su sistema de grabación de alta gama, no desde un entusiasmo fetichista, sino teniendo bien presente que "vivimos en Uruguay y no tenemos un presupuesto infinito", y que la técnica tiene que estar al servicio de lo humano, nunca al revés, señalaron.

La decisión estética siempre fue la de no pulir de más: "Nos interesaba que el estudio no limpiara todo, ¿viste? Que quedara algo vivo, algo medio torcido… porque si no, no iba a ser este disco", concluyó Brancciari.