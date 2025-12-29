Nueva edición de un festival que se escucha con los pies en la arena de La Paloma

El Festival de la Canción La Serena, organizado por los Drexler, propone una sucesión de conciertos, ruedas de guitarra entre amigos y sentir la música desde la bohemia de La Paloma, cuidando el balneario
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Más allá de la potente grilla de conciertos de artistas iberoamericanos, La Serena es un festival que nace del sentido de pertenencia y el amor por La Paloma de una familia: los Drexler. Paula, Daniel, Jorge y Diego, quienes desde hace años reúnen músicos y amigos en la playa en una guitarreada, construyen con cada edición del Festival de la Canción una red creativa, de enorme peso cultural y con aires de vacaciones.
Este año, del viernes 2 al jueves 8 de enero, la playa vibrará con la poesía acústica de músicos uruguayos, argentinos y brasileños como Julieta Rada, Pablo Grinjot y Moreno Veloso, y con la vitalidad de artistas emergentes tocando en la playa. El músico homenajeado de este año es Fernando Cabrera. Los escenarios principales serán Altos de La Serena y Nodriza, y las ruedas de guitarra en la playa, el 2, el 4, el 6 y el 8, son de entrada libre.
Se destacan los conciertos de Cabrera y Diego Drexler el sábado 3 de enero; Isabella Acerenza y Agustina Paz en Nodriza el domingo 4; y Rueda de Candombe, que tendrá, en Altos de La Serena, a Jorge Drexler junto con Julieta Rada el martes 6, y al mismo anfitrión y a la misma cantante junto con el brasileño Moreno Veloso el miércoles 7.
Además, este año el festival se hace más largo. El sábado 10 y el domingo 11 de enero en Portal Serena (Cmno. La Aguada, La Barra, Maldonado) tendrán lugar algunos talleres creativos para todas las edades y círculos de canto, danza y mucho más, en compañía de los mismos artistas de la grilla, en un encuentro colaborativo entre Portal Bosque y el Festival La Serena.
Para quienes integran este festival, no es solo música, sino un llamado a cuidar ese balneario que inspira el encuentro y generar comunidad playera consciente. En cada edición esa idea se traduce en charlas sobre conservación marina que también tendrán su lugar en Portal Serena.
Las entradas cuestan entre 1.977 y 2.413 pesos. Para Portal Serena, 3.200 pesos el pase para cada día. Disponibles en laserenafestival.com y portalserena.org.