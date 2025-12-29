¡Hola !

Nueva edición de un festival que se escucha con los pies en la arena de La Paloma

El Festival de la Canción La Serena, organizado por los Drexler, propone una sucesión de conciertos, ruedas de guitarra entre amigos y sentir la música desde la bohemia de La Paloma, cuidando el balneario

Jorge Drexler en La Serena 2025.

FOTO

FOTO

Paula, Daniel, Jorge y Diego Drexler, organizadores del Festival de la Canción de La Serena
Vacaciones y música

Los Drexler organizan el Festival de la Canción de La Serena, un llamado desde la música a cuidar el balneario

Por Milene Breito Pistón
Festival de la Canción de La Serena.
Una utopía atlántica: con Jorge Drexler, Fernando Cabrera y Julieta Rada, vuelve el Festival de La Serena
Serena-81 (2)
Serena-98

Este año, del viernes 2 al jueves 8 de enero, la playa vibrará con la poesía acústica de músicos uruguayos, argentinos y brasileños como Julieta Rada, Pablo Grinjot y Moreno Veloso, y con la vitalidad de artistas emergentes tocando en la playa. El músico homenajeado de este año es Fernando Cabrera. Los escenarios principales serán Altos de La Serena y Nodriza, y las ruedas de guitarra en la playa, el 2, el 4, el 6 y el 8, son de entrada libre.

Se destacan los conciertos de Cabrera y Diego Drexler el sábado 3 de enero; Isabella Acerenza y Agustina Paz en Nodriza el domingo 4; y Rueda de Candombe, que tendrá, en Altos de La Serena, a Jorge Drexler junto con Julieta Rada el martes 6, y al mismo anfitrión y a la misma cantante junto con el brasileño Moreno Veloso el miércoles 7.

Además, este año el festival se hace más largo. El sábado 10 y el domingo 11 de enero en Portal Serena (Cmno. La Aguada, La Barra, Maldonado) tendrán lugar algunos talleres creativos para todas las edades y círculos de canto, danza y mucho más, en compañía de los mismos artistas de la grilla, en un encuentro colaborativo entre Portal Bosque y el Festival La Serena.

Serena-101

Para quienes integran este festival, no es solo música, sino un llamado a cuidar ese balneario que inspira el encuentro y generar comunidad playera consciente. En cada edición esa idea se traduce en charlas sobre conservación marina que también tendrán su lugar en Portal Serena.

Las entradas cuestan entre 1.977 y 2.413 pesos. Para Portal Serena, 3.200 pesos el pase para cada día. Disponibles en laserenafestival.com y portalserena.org.

