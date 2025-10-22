‘Perra vida, dulces sueños’, antihéroes de oficina que buscan revancha con el sistema

Perra vida, dulces sueños es una comedia negra escrita por el dramaturgo madrileño Miguel Morillo —conocido por obras como Hamlet García y I love Clint Eastwood— que llega a Montevideo de la mano del director Alfredo Goldstein.
Él, acosado por las deudas; ella, atada al cuidado de su madre y aferrada a los horóscopos; el humor rioplatense estalla en el Teatro El Tinglado
Perra vida, dulces sueños es una comedia negra escrita por el dramaturgo madrileño Miguel Morillo —conocido por obras como Hamlet García y I love Clint Eastwood— que llega a Montevideo de la mano del director Alfredo Goldstein.
La obra une existencialismo con la moderna y banal vida laboral. Dos empleados perdidos en la rutina, la frustración y el desencanto buscan aunque sea una pequeña revancha frente al sistema que los oprime.
Con actuaciones de Pablo Robles y Cecilia Sánchez, los personajes se presentan como dos “perdedores” adorables y neuróticos, repletos de contradicciones, esperanzas absurdas y gestos profundamente humanos. Él, acosado por las deudas; ella, atada al cuidado de su madre y aferrada a los horóscopos como señales. Juntos construyen una dinámica hilarante, tierna, realista y cruel, sostenida por un texto lleno de guiños al cine de Almodóvar, al grotesco característico del Río de la Plata y al espíritu melancólico del tango.
La obra combina humor, tragedia y crítica social. La puesta en escena, con escenografía y vestuario de Hugo Millán, iluminación de Pablo Caballero y ambientación sonora de Fernando Ulivi, acompaña. Y la complicidad actoral y el timing cómico terminan de rematar.
Dos personajes que, como Sísifo, empujan una piedra y no hacen más que resistir —con sus herramientas mínimas— al paso del tiempo, a la humillación cotidiana y al olvido.
Perra vida, dulces sueños, en el Teatro El Tinglado (Colonia 2035). Sábados a las 21 horas y domingos a las 19.30 hasta el 2 de noviembre. Entradas a 600 pesos por Redtickets.