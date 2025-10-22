¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

‘Perra vida, dulces sueños’, antihéroes de oficina que buscan revancha con el sistema

Él, acosado por las deudas; ella, atada al cuidado de su madre y aferrada a los horóscopos; el humor rioplatense estalla en el Teatro El Tinglado

Dos personajes que, como Sísifo, empujan una piedra y no hacen más que resistir al paso del tiempo, la humillación cotidiana y al olvido.

Dos personajes que, como Sísifo, empujan una piedra y no hacen más que resistir al paso del tiempo, la humillación cotidiana y al olvido.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Perra vida, dulces sueños es una comedia negra escrita por el dramaturgo madrileño Miguel Morillo —conocido por obras como Hamlet García y I love Clint Eastwood— que llega a Montevideo de la mano del director Alfredo Goldstein.

La obra une existencialismo con la moderna y banal vida laboral. Dos empleados perdidos en la rutina, la frustración y el desencanto buscan aunque sea una pequeña revancha frente al sistema que los oprime.

Leé además

Patricia Dalmás, en representación de El Picadero, y Arturo Fleitas, por El Galpón.
Reconocimiento

El Premio INAE a la Trayectoria en Artes Escénicas reconoció a El Galpón y El Picadero

Por Felipe Barbeito
la obra de teatro ?animales de dios?, se marianella morena, se basa en el fraude de conexion ganadera
Recomendado

La obra de teatro ‘Animales de Dios’, se Marianella Morena, se basa en el fraude de Conexión Ganadera

Por Redacción Galería
perra vida dulces suenos el perro del hortelano
Pablo Robles.

Pablo Robles.

Con actuaciones de Pablo Robles y Cecilia Sánchez, los personajes se presentan como dos “perdedores” adorables y neuróticos, repletos de contradicciones, esperanzas absurdas y gestos profundamente humanos. Él, acosado por las deudas; ella, atada al cuidado de su madre y aferrada a los horóscopos como señales. Juntos construyen una dinámica hilarante, tierna, realista y cruel, sostenida por un texto lleno de guiños al cine de Almodóvar, al grotesco característico del Río de la Plata y al espíritu melancólico del tango.

teatro el tinglado perra vida
Cecilia Sánchez.

Cecilia Sánchez.

La obra combina humor, tragedia y crítica social. La puesta en escena, con escenografía y vestuario de Hugo Millán, iluminación de Pablo Caballero y ambientación sonora de Fernando Ulivi, acompaña. Y la complicidad actoral y el timing cómico terminan de rematar.

Dos personajes que, como Sísifo, empujan una piedra y no hacen más que resistir —con sus herramientas mínimas— al paso del tiempo, a la humillación cotidiana y al olvido.

Perra vida, dulces sueños, en el Teatro El Tinglado (Colonia 2035). Sábados a las 21 horas y domingos a las 19.30 hasta el 2 de noviembre. Entradas a 600 pesos por Redtickets.

Selección semanal
Defensoría Pública

Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

Por Redacción Búsqueda
Tecnología

Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

Por José Frugoni
Medioambiente

“Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

Por Lucía Cuberos
Ley de Presupuesto

Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Día de la tartamudez: mitos y verdades de una condición que afecta a millones en todo el mundo
Video

Día de la tartamudez: mitos y verdades de una condición que afecta a millones en todo el mundo

Por Redacción Galería
Luiz Braga (Brasil) 

La 6ª Bienal de Montevideo rinde homenaje al Amazonas

Zoë Kravitz lució un voluminoso vestido de la pasarela de primavera de 2026 de Saint Laurent con mangas abullonadas.
15 Fotos

Kim Kardashian enmascarada y el premio a Penélope Cruz: lo más destacado de la Gala del Museo de la Academia

Por Redacción Galería
En el libro escrito en colaboración con la escritora con seudónimo Amy Wallace, Giuffre dice haber mantenido relaciones sexuales con Andrés y con Epstein en tres ocasiones distintas.
Video

“Fui golpeada y estrangulada”: el relato póstumo de Virginia Giuffre, víctima de Epstein

Por Redacción Galería