Pink Floyd en Pompeya, un concierto de culto en pantalla grande

A diferencia de los tradicionales filmes de conciertos, aquí la banda toca sin público, en un entorno casi fantasmal: las ruinas de la antigua ciudad italiana, cubiertas por la lava del Vesubio. Este escenario desolado le da un aire místico a las interpretaciones de canciones de su álbum Meddle (1971) y temas anteriores como Set the Controls for the Heart of the Sun y A Saucerful of Secrets.