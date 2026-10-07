Podcast 'Detrás del Algoritmo': claves para entender la vida digital de las nuevas generaciones

En el podcast Detrás del Algoritmo se explora la violencia digital, la autoestima y el uso de videojuegos, abordando los códigos propios de las redes y el desafío para las familias

Las conductoras (periodistas y madres) Florencia Pereira y Ana Artigas junto a la psiquiatra infantil Natalia Trenchi.

La idea nació del trabajo de Unfpa­ (Fondo de Población de las Naciones Unidas, por sus siglas en inglés) con adolescentes y de investigaciones sobre violencia digital. Allí apareció un dato preocupante: las nuevas generaciones atraviesan situaciones negativas en internet y no se las cuentan a los adultos. En paralelo, padres y madres pedían herramientas para entender qué pasaba del otro lado de la pantalla.

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Detrás del Algoritmo es un podcast conducido por las periodistas y madres Florencia Pereira y Ana Artigas, que decidieron ampliar la conversación. Porque no todo pasa por la violencia digital: también están la autoestima, la imagen corporal, los videojuegos, la dependencia del celular y los códigos propios de las redes. “Somos una generación analógica”, explican. Conceptos como sexting, grooming o FOMO pueden resultar familiares para los adolescentes, pero no necesariamente para sus padres.

El podcast busca traducir ese universo sin demonizarlo, con especialistas que aportan en cada uno de los cinco episodios herramientas concretas. La psiquiatra infantil Natalia Trenchi habla sobre el cerebro adolescente y la construcción de límites; la psicóloga Valeria Ramos aborda distintas formas de violencia digital; la también psicóloga Lorena Estefanell analiza el impacto de filtros y redes en la identidad, la autoestima y la imagen corporal; Lucía Varela Martínez y Cecilia López Hugo, de la organización Pensamiento Colectivo, se meten en el universo gamer y sus riesgos, y el psicólogo Juan Pablo Cibils aborda el uso problemático del celular y el debate sobre los dispositivos en centros educativos.

Hay, además, una decisión importante: escuchar a los propios adolescentes. En cuatro episodios aparecen sus testimonios y muestran que existe conciencia de que las redes y los dispositivos pueden traer desafíos. No es una encuesta ni pretende representar a todos los adolescentes, aclaran las periodistas, sino incorporar esas voces a una conversación que muchas veces ocurre sin ellos.

El hilo conductor aparece en algo tan antiguo como actual: diálogo, escucha y límites. Pero límites progresivos, adaptados a la edad y a la personalidad de cada adolescente, para que la autonomía también crezca. La apuesta no es controlar cada movimiento (“no podemos entrar en una cuestión de Gran Hermano”, coinciden), sino crear las condiciones para que, si algo pasa, los hijos puedan contarlo.