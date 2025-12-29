¡Hola !

Ricky Gervais estrena ‘Mortality’, su nuevo especial de ‘stand up’, en Netflix

El humorista británico Ricky Gervais presenta en Netflix un nuevo monólogo sobre la vida, la muerte y el desconcierto general, con su tradicional humor honesto

RickyGervais_Mortality_2

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Ricky Gervais vuelve al stand up con Mortality, un especial en el que se sumerge, con su honestidad brutal y humor negro, en tres grandes dilemas: la vida, la muerte y el desconcierto general del mundo contemporáneo. Filmado en 2025 en el histórico London Palladium, el show se presenta como el cierre ideal de un año atravesado por la ironía y la risa incómoda que Gervais sabe bien cómo provocar.

Mortality es el cuarto especial del comediante para Netflix, después de Humanity, Supernature y Armageddon. En esta ocasión, retoma una obsesión recurrente en su obra, ya explorada también en la serie After Life, pero con un tono más confesional. Reflexiona sobre su propia muerte y vuelve a cruzar límites con la provocación que lo convirtió en una de las voces más influyentes de la comedia actual.

Creador de la versión original de The Office, ganador de múltiples premios Bafta y Emmy, y recordado por sus incendiarios monólogos como anfitrión de los Golden Globes, Gervais reafirma en este especial su convicción de que el humor debe incomodar.

Estreno: martes 30 de diciembre en Netflix.

