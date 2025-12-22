¡Hola !

Kate Winslet dirige y protagoniza ‘Adiós, June’, una comedia navideña para ver en familia

La película, en la que también actúan Helen Mirren, Andrea Riseborough, Timothy Spall y Johnny Flynn se estrena en Netflix este 24 de diciembre

Kate Winslet en Adiós, June.

Kate Winslet en Adiós, June.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En fechas donde la familia, las emociones y los balances personales están a flor de piel, Netflix estrena Adiós, June, una comedia familiar dirigida y protagonizada por Kate Winslet. Ambientada en los días previos a Navidad, la historia reúne a cuatro hermanos adultos y a su padre, que se enfrentan al deterioro inesperado de June, una madre que, lejos de dejarse arrastrar por el drama, decide tomar las riendas de su propio final con lucidez, ironía y ternura.

Adios June Netflix 2

El debut de Winslet detrás de cámara nace de un guion escrito por su hijo Joe Anders, inspirado en una experiencia real de pérdida familiar. Esa raíz autobiográfica se traduce en un relato honesto y cercano que habla de la muerte sin solemnidad excesiva y de los vínculos familiares sin edulcorarlos. Una apuesta al humor, la franqueza y la posibilidad de una despedida compartida. Con un elenco que incluye a Helen Mirren, Johnny Flynn y Andrea Riseborough, Adiós, June aborda temas universales como el duelo, el amor y las tensiones no resueltas, desde una mirada cálida y humana.

Embed - Adiós, June | Tráiler oficial | Netflix

Estreno: miércoles 24 de diciembre en Netflix.

