Kate Winslet dirige y protagoniza ‘Adiós, June’, una comedia navideña para ver en familia

En fechas donde la familia, las emociones y los balances personales están a flor de piel, Netflix estrena Adiós, June, una comedia familiar dirigida y protagonizada por Kate Winslet. Ambientada en los días previos a Navidad, la historia reúne a cuatro hermanos adultos y a su padre, que se enfrentan al deterioro inesperado de June, una madre que, lejos de dejarse arrastrar por el drama, decide tomar las riendas de su propio final con lucidez, ironía y ternura.
El debut de Winslet detrás de cámara nace de un guion escrito por su hijo Joe Anders, inspirado en una experiencia real de pérdida familiar. Esa raíz autobiográfica se traduce en un relato honesto y cercano que habla de la muerte sin solemnidad excesiva y de los vínculos familiares sin edulcorarlos. Una apuesta al humor, la franqueza y la posibilidad de una despedida compartida. Con un elenco que incluye a Helen Mirren, Johnny Flynn y Andrea Riseborough, Adiós, June aborda temas universales como el duelo, el amor y las tensiones no resueltas, desde una mirada cálida y humana.