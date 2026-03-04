¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

‘Río adentro’, un documental uruguayo sobre el oficio del pescador, llega al cine

La película, dirigida por Pablo Martínez Pessi, fue premiada en el 19° Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay Atlantidoc

Rio adentro_pelicula uruguaya
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Lucas Mariño Devotto es un joven pescador del litoral que se interna en los montes a orillas del río Uruguay y el río Negro para fotografiar campamentos y retratar el oficio desde adentro. Lo que comienza como la idea de un fotolibro, pronto se transforma en algo más profundo: un proceso de autodescubrimiento en el que combinar las redes de pesca con la cámara de fotos implica también redefinir la propia identidad.

Still_Río-Adentro-(2)

La película Río adentro, estrenada a nivel mundial en el 28° Festival de Málaga y distinguida como Mejor documental uruguayo 2025 en el 19° Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay Atlantidoc, confirma a su director, Pablo Martínez Pessi, como una de las miradas más sensibles del cine nacional. A lo largo de tres años, el documental observa con paciencia la metamorfosis del pescador. Construye un relato cotidiano con aires poéticos, que oscila entre la navegación, la fotografía artesanal y los silencios de río. El fotolibro que resulta de esa observación se convierte en la prueba tangible de un viaje espiritual y creativo.

Leé además

Jorge Temponi, Diego Fernández, Virginia Hinze, César Troncoso y Gisella Previtali durante el lanzamiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.
Lanzamiento

La academia del cine uruguayo sale a escena: definió sus pilares y pone la mira en sus premios anuales

Por Redacción Búsqueda
Néstor Guzzini, María Elena Pérez y Gerardo Minutti, actores y director de Perros.
¿Quiénes son más animales?

‘Perros’ es el nuevo estreno del cine uruguayo, una comedia dramática seleccionada para los Premios Goya

Por Federica Chiarino Vanrell
se estrena en cine el documental uruguayo ?tal vez nos volvamos a encontrar?, de pablo banchero
Recomendado

Se estrena en cine el documental uruguayo ‘Tal vez nos volvamos a encontrar’, de Pablo Banchero

Por Redacción Galería

En cines.

Embed

Selección semanal
Oficialismo

Renuncias, leyes aprobadas, revisión del período pasado y otros hechos marcaron el primer año del gobierno

Por Santiago Sánchez
Oficialismo

El primer año de gobierno en cifras: economía desacelerada, 64 leyes aprobadas y seis interpelaciones

Por Redacción Búsqueda
Partido Nacional

Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

Por Federico Castillo
Sistema penal

Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

La ministra de Salud Pública considera que la carga de cuidados de las mujeres es uno de los principales impedimentos para acceder a espacios de poder.
Video

Cristina Lustemberg: “Siento que llegué a la política para ejercer el poder, no para transitar”

Por Rosana Zinola
Victoria Solé, coordinadora regional de The War On Climate; Agustina Syrowicz, representante de la Red de Jóvenes para la Justicia Climática; y Lucila Pizzarulli, jefa de oficina de la Organización Internacional para las Migraciones.

Tres mujeres jóvenes impulsan una agenda que une justicia ambiental, paz y liderazgo femenino

Por Federica Chiarino Vanrell
Depilarse a los 12: ¿porque quiero o porque debo?

Depilarse a los 12: ¿porque quiero o porque debo?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Water, de Cristina Angelina. Salton Sea, California, Estados Unidos, 2014.

Mujeres de todo el mundo copan el 'street art' y se hacen oír

Por Magdalena Cabrera
// Leer el objeto desde localStorage