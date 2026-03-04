‘Río adentro’, un documental uruguayo sobre el oficio del pescador, llega al cine

Lucas Mariño Devotto es un joven pescador del litoral que se interna en los montes a orillas del río Uruguay y el río Negro para fotografiar campamentos y retratar el oficio desde adentro. Lo que comienza como la idea de un fotolibro, pronto se transforma en algo más profundo: un proceso de autodescubrimiento en el que combinar las redes de pesca con la cámara de fotos implica también redefinir la propia identidad.
La película Río adentro, estrenada a nivel mundial en el 28° Festival de Málaga y distinguida como Mejor documental uruguayo 2025 en el 19° Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay Atlantidoc, confirma a su director, Pablo Martínez Pessi, como una de las miradas más sensibles del cine nacional. A lo largo de tres años, el documental observa con paciencia la metamorfosis del pescador. Construye un relato cotidiano con aires poéticos, que oscila entre la navegación, la fotografía artesanal y los silencios de río. El fotolibro que resulta de esa observación se convierte en la prueba tangible de un viaje espiritual y creativo.