Se estrena en cine el documental uruguayo ‘Tal vez nos volvamos a encontrar’, de Pablo Banchero

Un viaje de reunión entre tres hermanos que vivieron su vida desencontrados y a destiempo es la premisa de Tal vez nos volvamos a encontrar, la nueva película documental del uruguayo Pablo Banchero (En el amor y en la enfermedad, Bichero, Un viaje por vivir, Sin dejar huella, Otra cosecha, Criollo).
Uno de los protagonistas es Alberto: un hijo, padre y abuelo que, al llegar a la edad adulta, se hace preguntas que nunca pudo hacerle a su propio padre y para las que ya no puede obtener respuestas. Junto con su hermano Fabián y su hermana Lilián, emprende un viaje a Polonia en busca del pueblo natal de su progenitor, un inmigrante que escapó de la guerra en su adolescencia y dejó parte de su familia atrás.
Pablo Banchero, director de este documental, tiene más de 20 años de experiencia en el rubro audiovisual. En la actualidad, es productor ejecutivo y director de las productoras We Cook Films y Fusión. A través de We Cook Films, dirigió y produjo largometrajes y series documentales, además de proyectos para marcas locales e internacionales. Fusión se especializa en la producción de contenidos inclusivos, como la serie Bichero, que protagoniza Antonio Ripoll.