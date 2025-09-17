La academia del cine uruguayo sale a escena: definió sus pilares y pone la mira en sus premios anuales

La institución se presentó ante la prensa y autoridades y detalló su hoja de ruta para el cine nacional

Jorge Temponi, Diego Fernández, Virginia Hinze, César Troncoso y Gisella Previtali durante el lanzamiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

Con un llamado a consolidar la madurez del sector y a proyectar el cine nacional al mundo, se presentó oficialmente este miércoles 17, en el auditorio del anexo a la Torre Ejecutiva, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La institución, que reúne a 194 socios fundadores, delineó sus objetivos centrales, entre los que se encuentran la creación de unos premios anuales, la preservación de la memoria audiovisual y la defensa de la originalidad como sello identitario del cine uruguayo. El acto contó con el respaldo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), que anunció un convenio de colaboración para la implementación de esas futuras premiaciones.

El acto contó con los discursos de la presidenta de la ACAU, Gisella Previtali, y de los miembros de la Academia, Virginia Hinze (presidenta), Jorge Temponi (vicepresidente), Diego Fernández (secretario general) y César Troncoso (integrante).

Previtali definió la creación de la Academia como “un hito fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de nuestra cinematografía”. Al referirse a la creación de los premios anuales de cine, el equivalente uruguayo a los Oscar o Goya, la jerarca destacó que la premiación “no solo celebrará el talento y la creatividad local, sino que también será un paso fundamental para seleccionar las obras que nos representen en espacios internacionales”.

Autonomía de la Academia con ACAU Por su parte, Hinze señaló que la institución es el resultado de un “proceso de construcción colectiva” y delineó sus objetivos fundacionales: “Dotar al cine uruguayo de una institución capaz de visibilizar su trabajo, preservar su memoria, reconocer la excelencia y proyectarlo hacia el mundo”. En un punto crucial para entender el carácter de la entidad, Hinze agradeció el apoyo de la ACAU y fue enfática en aclarar que ello no compromete “la independencia de esta institución”, marcando así la autonomía de la Academia con la agencia.