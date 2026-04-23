'Ronaldinho' y el retrato de un mito en Netflix

Con material inédito y testimonios de figuras como Messi, el documental recorre desde su dominio del jogo bonito hasta sus momentos más complejos, revelando al hombre detrás de la sonrisa que conquistó al mundo
Ronaldinho en el documental de Netflix que dirige Luis Ara.
El catálogo de Netflix se prepara para rendir tributo a una de las figuras más magnéticas y singulares del deporte global. El 16 de abril, llegó a la pantalla Ronaldinho, una serie documental dirigida por el cineasta Luis Ara que promete desgranar la genialidad del hombre que jugaba con una sonrisa eterna.
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A través de un acceso privilegiado a su intimidad y un archivo visual inédito, la producción logra descorrer el velo de la celebridad para presentarnos a la persona detrás del ídolo. No es un simple repaso estadístico; es una crónica que se apoya en testimonios de peso, sumando voces de la talla de Lionel Messi, Neymar Jr. y Carles Puyol, quienes ayudan a dimensionar el impacto de un jugador que hizo del campo de juego su patio de recreo.
La narrativa de Ara no elude las sombras. La serie recorre el mapa emocional de aquel niño de Porto Alegre desde sus triunfos épicos hasta sus episodios más complejos, incluyendo momentos de vulnerabilidad como su paso por la prisión en Paraguay, una etapa que el documental aborda con la misma honestidad con la que repasa sus goles imposibles.
Más que un documental deportivo, estamos ante el retrato de un ícono cultural. Es la historia del último gran embajador del "jogo bonito", un hombre que redefinió el espectáculo y que, a pesar de las controversias, nunca perdió la mística de esa "brujería" que terminó por encantar al mundo entero.