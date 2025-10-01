Se celebra el Encuentro del Té en el Hotel Cottage Carrasco

El sábado 4 de octubre, desde las 15.30, el Hotel Cottage Carrasco será escenario del 12º Encuentro del Té en Uruguay, una jornada que impulsa el consumo de té en hebras y reúne a más de 40 marcas y emprendimientos vinculados a este universo que abarca gastronomía, vajilla, mantelería, plantas y más.
En esta edición, la apertura tendrá un formato especial con una entrevista a la creadora del encuentro, la sommelière de té y tea blender Mónica Devoto, a cargo de la artista y licenciada en psicología Carla Lorenzo. Será un espacio para repasar la trayectoria de Devoto, reflexionar sobre el crecimiento de esta práctica en Uruguay y el aporte de quienes han acompañado este camino.
La propuesta incluye degustaciones, charlas y exhibiciones en un ambiente pensado para vivir experiencias memorables en torno al té.
Sábado 4 de octubre, de 15 a 20 horas, en Hotel Cottage Carrasco. Entrada libre.