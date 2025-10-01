¡Hola !

Se celebra el Encuentro del Té en el Hotel Cottage Carrasco

El sábado 4 de octubre, el 12º Encuentro del Té en Uruguay propone una jornada que impulsa el consumo de té en hebras y reúne a más de 40 marcas y emprendimientos vinculados a este universo

te
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El sábado 4 de octubre, desde las 15.30, el Hotel Cottage Carrasco será escenario del 12º Encuentro del Té en Uruguay, una jornada que impulsa el consumo de té en hebras y reúne a más de 40 marcas y emprendimientos vinculados a este universo que abarca gastronomía, vajilla, mantelería, plantas y más.

La cita invita a compartir aromas y sabores, así como a descubrir nuevas formas de disfrutar de esta bebida milenaria, ya sea caliente, a temperatura ambiente o fría.

Leé además

De Quinquela: chef ejecutivo Leandro Rosas, asesor gastronómico Tomás Bartesaghi y encargado general Gabriel Flores.
Inauguración

Se inauguró el restaurante Quinquela en Casa El Globo, frente al Puerto de Montevideo

Por Katherine Kilian

En esta edición, la apertura tendrá un formato especial con una entrevista a la creadora del encuentro, la sommelière de té y tea blender Mónica Devoto, a cargo de la artista y licenciada en psicología Carla Lorenzo. Será un espacio para repasar la trayectoria de Devoto, reflexionar sobre el crecimiento de esta práctica en Uruguay y el aporte de quienes han acompañado este camino.

La propuesta incluye degustaciones, charlas y exhibiciones en un ambiente pensado para vivir experiencias memorables en torno al té.

Sábado 4 de octubre, de 15 a 20 horas, en Hotel Cottage Carrasco. Entrada libre.

