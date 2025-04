Se estrena en cine ‘Invencible: un niño fuera de serie’, dirigida por Jon Gunn

TUB_Unit_01064RC.jpg

Escrita y dirigida por Jon Gunn (My date with Drew, Like Dandelion dust, Ordinary angels), Invencible: un niño fuera de serie no se trata sobre el autismo, sino sobre la vida real, sobre una familia que aprende a aceptar el mundo en el que vive, con sus virtudes y desafíos. La fe creciente de Scott y la fuerza de su hijo de 13 años combinadas vuelven a Austin invencible. Juntos los cuatro encuentran alegría, gratitud y coraje, incluso en las situaciones más difíciles, y aprenden que cada día puede ser el mejor de sus vidas.