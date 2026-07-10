A 130 años de la primera proyección cinematográfica en Uruguay, celebración en el Museo Romántico

El sábado 18 de julio, varias instituciones relacionadas con el patrimonio cultural y cinematográfico realizarán un circuito cultural que incluye cine silente uruguayo recuperado en el Salón Rouge, donde tuvo lugar la primera exhibición, además de música en vivo y teatro; los cupos son limitados

La primera proyección cinematográfica del Uruguay fue el 18 de julio de 1896 en el Salón Rouge, ubicado en el actual Museo Romántico, perteneciente al Museo Histórico Nacional, con películas de los hermanos Lumière (Auguste y Louis). Meses antes, los hermanos habían presentado su aparato (el cinematógrafo) en París.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Con motivo de los 130 años de aquel evento histórico, el sábado 18 de julio habrá una actividad conmemorativa. Organizado por la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), junto con el Museo Histórico Nacional y la Mesa Interinstitucional de Patrimonio Audiovisual (MIPA-Grupo Gesta, Udelar, Cinemateca Uruguaya, Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Sodre, Comisión del Patrimonio y la Universidad Católica del Uruguay), habrá un circuito cultural en el Salón Rouge del Museo Romántico (25 de Mayo 428, Casa de Antonio Montero), que llevará a recordar aquellas épocas.

Según un artículo de Guillermo Zapiola y Ronald Melzer de 2011, el cine uruguayo nació en 1898 gracias a Félix Oliver, un comerciante y artista español radicado en Montevideo que en uno de sus viajes a París se relacionó con los hermanos Lumière. De ese viaje, se trajo una cámara y latas de película y así nacieron las primeras imágenes en movimiento uruguayas con Una carrera de ciclismo en el Velódromo de Arroyo Seco.