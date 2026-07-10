A 130 años de la primera proyección cinematográfica en Uruguay, celebración en el Museo Romántico
El sábado 18 de julio, varias instituciones relacionadas con el patrimonio cultural y cinematográfico realizarán un circuito cultural que incluye cine silente uruguayo recuperado en el Salón Rouge, donde tuvo lugar la primera exhibición, además de música en vivo y teatro; los cupos son limitados
La primera proyección cinematográfica del Uruguay fue el 18 de julio de 1896 en el Salón Rouge, ubicado en el actual Museo Romántico, perteneciente al Museo Histórico Nacional, con películas de los hermanos Lumière (Auguste y Louis). Meses antes, los hermanos habían presentado su aparato (el cinematógrafo) en París.
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Con motivo de los 130 años de aquel evento histórico, el sábado 18 de julio habrá una actividad conmemorativa. Organizado por la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), junto con el Museo Histórico Nacional y la Mesa Interinstitucional de Patrimonio Audiovisual (MIPA-Grupo Gesta, Udelar, Cinemateca Uruguaya, Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Sodre, Comisión del Patrimonio y la Universidad Católica del Uruguay), habrá un circuito cultural en el Salón Rouge del Museo Romántico (25 de Mayo 428, Casa de Antonio Montero), que llevará a recordar aquellas épocas.
Según un artículo de Guillermo Zapiola y Ronald Melzer de 2011, el cine uruguayo nació en 1898 gracias a Félix Oliver, un comerciante y artista español radicado en Montevideo que en uno de sus viajes a París se relacionó con los hermanos Lumière. De ese viaje, se trajo una cámara y latas de película y así nacieron las primeras imágenes en movimiento uruguayas con Una carrera de ciclismo en el Velódromo de Arroyo Seco.
Algunas obras recuperadas de aquel cine silente (del período entre 1904 y 1938) se exhibirán en la conmemoración del 18 de julio y serán musicalizadas en vivo por la compositora y pianista Carmen Pi. Además, habrá una charla con la investigadora Georgina Torello, una visita a la hemeroteca del museo, una función de teatro y actividades educativas. Los cupos son limitados y solo quedan lugares para las 12 y 13 horas con inscripción en : formulario de inscripción 12 h y formulario de inscripción 13 h