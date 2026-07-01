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Se estrena en cines ‘Gioia mia’, sobre un niño de hoy con la oportunidad de vivir una infancia de antes

Gioia mia, la ópera prima de la realizadora italiana Margherita Spampinato, ganó el premio a Mejor película de jurado infantil + 12 años en el 44º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay 2026

Gioia mia.

Gioia mia.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Nico (Marco Fiore) es un niño de 11 años como tantos otros de estos días: urbano y adicto a las pantallas. Cuando llega obligado a pasar el verano con su tía abuela Gela (Aurora Quattrocchi) en Sicilia, lo primero que hace es preguntar cuál es el wifi. “No hay”, le responde Gela. Esta señora, religiosa y tradicionalista en su forma de vida, lleva a Nico a vivir una infancia como la de antes, cuando los niños ayudaban en casa, jugaban en la calle y, cuando se aburrían, se juntaban con otros.

El verano será transformador para el niño, que además conectará con Gela y descubrirá algunos secretos familiares que lo ayudarán a ver las cosas desde otra perspectiva.

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Gioia mia, la ópera prima de la realizadora italiana Margherita Spampinato, ganó el premio a Mejor película de jurado infantil + 12 años en el 44º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay 2026.

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